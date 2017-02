Waasland-Beveren geeft duiding bij wraken Boucaut: “Gerechtigheid moet geschieden”

Waasland-Beveren maakte dinsdag bekend dat het scheidsrechter Alexandre Boucaut wil wraken. De Waaslanders voelen zich (niet voor het eerst) bestolen en beslisten daarom ook een klacht neer te leggen. Donderdag gaf de club via Youtube en Twitter extra duiding bij die beslissing, met beeldmateriaal van verschillende wedstrijden.

’Waasland-Beveren wil helemaal niemand schofferen. Dit telt enkel als opsomming waarom de club deze drastische knoop heeft doorgehakt. Waasland-Beveren wil niet overkomen als een klagende club, maar enkel dat gerechtigheid geschiedt. Het is soms moeilijk om als kleinere club door te dringen (...) We hopen ook dat hierna alle focus weer op het sportieve wordt gelegd, want dat is uiteindelijk waar het om draait.”

W-B wil nog even duiding geven bij de klacht tegen Boucaut.

Waasland-Beveren verloor afgelopen zondag met het kleinste verschil van Standard. De club was niet te spreken over verschillende beslissingen van Boucaut. Zo kreeg Ibrahima Conté een discutabele tweede gele kaart “op basis van de reactie van de bezoekende bank.” Daarnaast is Seck geschorst na zijn vijfde gele kaart van het seizoen, volgens de club voor een “onbestaande overtreding.” Réginal Goreux kreeg daarentegen geen kaart voor twee stevige overtredingen. Om zijn gelijk te staven, beroept de club zich onder meer op de mening van analist Wim De Coninck.

Waasland-Beveren haalde er ook even een niet-gefloten strafschop tegen Charleroi bij, een wedstrijd die eveneens geleid werd door Boucaut. Daarom beslisten de Waaslanders woensdag om de scheidsrechter te wraken.