Tom Meeusen kiest voor andere ploeg

Tom Meeusen rijdt naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 januari 2018 voor Beobank-Corendon. Omdat hij bij Telenet Fidea ­Lions wellicht geen contractverlenging zou krijgen, kiest hij nu voor de ploeg van Mathieu van der Poel.

Hoewel Meeusen al sinds 2006 bij Telenet-Fidea fietste, is zijn carrièrewending geen grote verrassing. De voorbije maanden was duidelijk geworden dat het niet meer boterde tussen Meeusen en de nieuwe ploegleiding van Telenet Fidea Lions. Zo goed het klikte met de vorige eigenaar Hans van Kasteren, zo moeizaam was de relatie met Sven Nys.

De oorzaak: een uiteenlopende visie. Is Meeusen eerder het type renner dat uitgaat van zijn buikgevoel, dan is Nys de man van de structuur en de discipline. ­Meeusen zag zich de voorbije maanden bovendien sportief overvleugeld binnen zijn ploeg. Eerst was er de komst van Lars van der Haar, dan de doorbraak van Europees kampioen Toon Aerts. Het deed Meeusen, die afgelopen seizoen alleen de cross van Sint-Niklaas kon winnen, een maand geleden al kribbig opmerken dat hij “vijf banken naar achteren geschoven was.” Een gevoel dat nog sterker werd toen Corné van Kessel een nieuw contract kreeg, terwijl met Meeusen – ook einde contract – zelfs nog geen afspraak voor een eerste gesprek was gemaakt.

Meeusen had begrepen dat een breuk onvermijdelijk zou zijn en onderhandelt inmiddels met Beobank-Corendon. Die onderhandelingen zijn intussen zo goed als afgerond. Zo wordt hij ploegmaat van Mathieu van der Poel, die niet rouwig zal zijn dat hij er een extra steun bijkrijgt. De overgang gaat wel pas in vanaf 1 januari 2018.