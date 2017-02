Astrid betaalt advocaat 55.000 dollar per maand: "Je kan je niet inbeelden hoeveel zeer dit me doet"

In het nieuwe tv-programma Astrid heeft Astrid Coppens nogmaals verteld hoe moeilijk ze het heeft met de rechtszaak tegen haar ex-man John Bryan. "Je kan je echt niet inbeelden hoeveel pijn dit me doet", zegt ze.

Astrid Coppens (34), in een vorig leven Astrid Bryan, is weer op Vijf te zien in het programma Astrid. Daarin vertelde ze woensdagavond openhartig over haar rechtszaak tegen haar ex-man John Bryan. In Het Nieuwsblad vertelde ze daar al dat ze hem financieel lang de hand boven het hoofd heeft gehouden.

Een opvallende passage is die waarin ze het heeft over de hoge kosten die ze haar advocaten moet betalen. De voorbije maand betaalde ze zomaar even 55.000 dollar. "En hij moet zijn advocaat niets betalen. Dat is een vriend van hem, die doet dat voor niets. Die was zelfs op ons huwelijksfeest, die heeft mijn ouders ontmoet. Weet je hoeveel zeer dat doet?"