Groen houdt kartel met sp.a in leven in Gent

Gent - Groen houdt het kartel met sp.a in Gent in leven. Dat is woensdagavond beslist op een vergadering met de leden van Groen in Gent. Van de 140 leden stemden er slechts 2 tegen het kartel. Groen benadrukt "op een gelijkwaardige manier" te willen overleggen met de socialisten de komende jaren.

De leden van Groen waren woensdagavond samengeroepen om zich uit te spreken over de samenwerking met sp.a in Gent. Na de PubliPart-affaire waren er bij de partij vragen gerezen of ze nog samen met de socialisten naar de verkiezingen wou trekken in 2018. Alle leden van Groen Gent mochten hun stem komen uitbrengen in het Geuzenhuis in Gent.

Zo'n 140 leden daagden op in Gent om in de nasleep van Publipart naar een uiteenzetting te luisteren over de maatregelen die met kartelpartner sp.a zijn afgesproken. In een woelige gemeenteraadszitting dinsdagavond werd onder andere beloofd om een Gentse mandatenlijst op te starten, waarin alle vergoedingen voor bestuurders en gemeenteraadsleden pubilek gemaakt worden.

Na een vergadering van twee uur was het duidelijk: het kartel met sp.a gaat door in Gent. "Het was een bewogen weekend", zei Elke Decruynaere na afloop. "We hebben een lang, goed gesprek gehad waarin de leden van Groen aangaven dat ze de afspraken die gemaakt zijn een goede basis voor vertrouwen is. En dat de mensen in Gent tegelijkertijd merken dat er een omslag is naar een nieuwe politieke cultuur in Gent."

LEES OOK. Leden Gentse sp.a massaal akkoord met Coddens als lijsttrekker en Taeldeman als schepen

Decruynaere: "Het is belangrijk om de sleutels van het stadhuis niet aan Siegfried Bracke te geven, maar dat is niet het belangrijkste argument. Die sleutels van het stadhuis geven we aan de burger zelf. Je moet ook met een positief verhaal komen. Daar gaat het ons om. Dit is een moment waarop heel veel mensen twijfelen aan politiek, een moment waarop we onze hand moeten uitsteken naar de burgers. We willen op een gelijkwaarigde manier het gesprek met sp.a verderzetten in Gent."

Een zucht van opluchting? "Ik denk niet dat we nu moeten zeggen oef en dan een bladzijde omslaan. De omslag naar een nieuwe politiek moet er nu echt komen."

Van de 140 aanwezigen waren er 2 tegenstemmen en 1 onthouding.