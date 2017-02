Familie Alderweireld hoopt dat Toby mag spelen in Gent

Toby Alderweireld is nog eens in het land en reken maar dat zijn familie de wedstrijd tegen AA Gent al enkele weken met rood in de agenda heeft staan: “Het blijft toch iets speciaals”, beaamt mama Marina. Toch is het onzeker dat de Rode Duivel vanavond in Gent aan de aftrap zal staan. Terwijl Jan Vertonghen pas de training hervatte en Mousa Dembélé gisteren zijn familie in Antwerpen bezocht, reisde Alderweireld wel met de Tottenham-delegatie af naar Gent. Maar verwacht wordt dat hij vanavond op de bank start.

En dat zou vooral voor broer Steve een fikse domper betekenen: “Ik heb na de loting meteen een sms’je gestuurd naar Toby met de vraag om enkele tickets te regelen voor de match in Gent. Door mijn job en onze drie kindjes is het voor mij niet evident om vaak naar Londen te gaan, dus dit was een uitgelezen kans om hem bezig te zien. We zullen met de familie en vrienden in totaal voor twintig extra Spurs-fans zorgen in de Ghelamco Arena.”

“Wij hopen zoals altijd op een clean sheet”, zegt mama Marina. “Dan is Toby sowieso al tevreden. Maar ik verwacht toch dat Tottenham met 0-2 wint.”