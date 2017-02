CLUBNIEUWS. Russen krijgt njet van twee spitsen uit België, Standard voert kapitaalsverhoging door

De Russische transfermarkt is nog open tot 24 februari en de Russen klopten aan bij twee spitsen die in België actief zijn maar kregen een njet als antwoord.

Samara krijgt njet van Akpala en Perbet

KV OOSTENDE / AA GENT De Russische transfermarkt is nog open tot 24 februari en Samara, de nummer 12, zoekt nog een spits om te huren. De ex-ploeg van Frank Vercauteren klopte onder meer aan bij KV Oostende voor Joseph Akpala, maar kreeg daar een njet. KVO wil geen aanvallers meer kwijt nu Cyriac is uitgeleend aan Fulham en Akpala wil ook niet naar het verre buitenland.

Daarnaast werd ook geïnformeerd naar de overbodige AA Gent-aanvaller Jérémy Perbet, maar de gewezen topschutter ziet een overgang naar Rusland ook al niet zitten. (jug)

Standard-voorzitter Venanzi voert kapitaalsverhoging van 10 miljoen door



STANDARD Voorzitter Bruno Venanzi voert een kapitaalsverhoging van tien miljoen euro door bij zijn club. “Via mijn investeringsmaatschappij Red & White Invest breng ik het geld binnen. Een externe financier is absoluut niet nodig en dat zie ik ook niet zitten.”



Waarom precies de verhoging? “Dat heeft meerdere doelen. Roland Duchâtelet verminderde het kapitaal met tien miljoen, zodat ik Standard van hem kon overnemen. Zoals bekend betalen we hem elk jaar twee miljoen euro terug. Dat heeft een impact op de financiën van de club. Door de verkoop van Lampiris (het energiebedrijf dat Venanzi oprichtte, nvdr.) beschik ik over die 10 miljoen." Volgens Venanzi is dat bedrag niet nodig om te overleven. “Standard staat er financieel goed voor. Er is geld in kas. Vorig seizoen paste ik 2,5 miljoen euro bij omdat het geld van de transfer van Batshuayi nog niet volledig binnen was.” (bfa)



Anderlecht volgt Franse belofte Bombo

ANDERLECHT Anderlecht werkt alweer aan de toekomst. Zo volgt de scoutingcel intensief de Franse belofte Calvin Bombo, een controlerende middenvelder van Troyes. Die werd vorige maand 18 jaar. Hij schopte het nog niet tot de A-ploeg, maar is wel Frans jeugdinternational bij de U18 en was in alle jeugdreeksen van Troyes aanvoerder. Nog niet zo lang geleden raakte Bombo wel zwaar geblesseerd (gescheurde kruisbanden), maar na zijn revalidatie heeft hij zijn niveau helemaal teruggevonden. Het contract van de middenvelder loopt in juni af, maar ook Napels en PSV zijn hem al op het spoor. (jug)



KV OOSTENDE Kansloos leed een jong beloftenteam van KV Oostende een 3-0-nederlaag op het veld van Zulte Waregem. Na een uur voetbal was de eindstand al bereikt na doelpunten van Benamar, Tuyttens en Kulaj. Doelman Justin Verlinden maakte zijn heroptreden na maandenlang blessureleed. (rpo)



KV KORTRIJK Nieuwkomer Vladimir Kovacevic traint weer na wat last aan de adductoren. Normaal kan hij op Eupen aantreden. De terugkeer van de nieuwe Servische verdediger is goed nieuws voor KV Kortrijk, want voor de verplaatsing naar Eupen moet KVK – vooral achterin – een hele rist spelers missen. Zo zijn Ouali en Rolland geblesseerd en Goutas en Barbaric geschorst. De Smet en De Smul zijn al langer geblesseerd. Of De Mets in aanmerking komt voor een selectie na zijn dispuut met het bestuur, valt af te wachten. (jve)

WAASLAND-BEVEREN Cedomir Janevski kan nagenoeg over een volledig fitte kern beschikken. De revalidatie van Julian Michel verloopt goed en trainde gisteren met de beloften op het oefenveld. Laszlo Köteles verscheen gisteren nog niet op het oefenveld. De Hongaarse doelman vertoeft nog in Hongarije bij zijn familie na het plotse overlijden van zijn vader. Waarschijnlijk keert Köteles vrijdag terug naar België. Of hij zaterdag tegen Moeskroen in doel staat, valt nog af te wachten. (whb)

STVV Brandon Mechele onderging een scan aan de knie. Er kwam geen ernstige averij aan het licht, maar hij haalt de partij tegen Zulte Waregem niet. Leko hoopt Mechele wel te recupereren tegen Charleroi. Wat maakt dat Leko dit weekend moet schuiven in zijn defensie want Fernandes is geschorst. Mogelijk is ook Peeters (adductoren) uit, hij verscheen nog niet op training. (gus)