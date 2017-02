Lombaerts: "Mijn vrouw voelt zich veiliger in Sint-Petersburg dan in Molenbeek"

Nicolas Lombaerts (31) begint tegen Anderlecht op de bank bij Zenit. Na tien jaar in Rusland probeert de verdediger al twee transferperiodes om de club te verlaten, maar ook in januari sprong een overgang naar Oostende in laatste instantie af. “Nico zal nu wel in juni vertrekken”, bevestigde Zenit-coach Lucescu gisteren. “Dat hij hier nog altijd zit, is vooral de schuld van zijn manager. Die liet alle onderhandelingen altijd aanslepen en praatte zoveel in de pers, waardoor een akkoord vinden steeds moeilijker werd."

Lucescu wast zijn handen dus in onschuld en suggereert dat clubs als Anderlecht en KVO te lang treuzelden tot Lombaerts transferprijs zakte. Zijn makelaar Santosh Verhulst wenst niet te reageren en laat de uitspraken voor rekening van Lucescu.

Veiliger in Sint-Petersburg

In een interview met het Russische Match TV heeft Lombaerts overigens nog een reden opgegeven waarom hij komende zomer eerder in Oostende dan Brussel zal terechtkomen.

“Mijn vrouw voelt zich veiliger in Sint-Petersburg dan in Molenbeek. Als ze alleen wil wandelen in Molenbeek of Anderlecht, dan riskeert ze om lastiggevallen te worden. Dat is niet normaal”, zegt de verdediger, die niet bang is om een politiek incorrecte mening te verkondigen. “Veel mensen arriveren in een vreemd land en leven van de uitkeringen. Dat kost miljoenen euro’s. Ze krijgen volgens mij meer dan wat werkende mensen krijgen in Rusland. Dat stoort me weleens.”