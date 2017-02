Rode Duivels moeten inleveren of opkrassen: Bart Verhaeghe speelt het hard

Het is Bart Verhaeghe menens om de riante betalingen van de Rode Duivels aan te pakken. De ondervoorzitter van de voetbalbond wil de tornooipremies met veertig procent verminderen en liet dinsdag weten de betalingen voor portretrechten stop te zetten. Wie niet inbindt, zet zijn WK-selectie voor Rusland op het spel.

350.000 euro. Zoveel verdienden de Rode Duivels voor het bereiken van de kwartfinales op het EK in Frankrijk. Ter vergelijking: de Franse spelers verdienden 250.000 euro, maar speelden wel de finale. De hoge premies zijn een erfenis van ex-CEO Steven Martens, die de Duivels 60 procent van de tornooi-inkomsten en een winstdeelname uit portretrechten beloofde. KBVB-ondervoorzitter Bart Verhaeghe wil van de betalingen voor portretrechten af en liet dat dinsdag bij monde van CEO Koen De Brabander weten aan de makelaars van de spelers. Verhaeghe wil ook het mes zetten in de tornooipremies. Zijn openingsbod is veertig procent eraf, wellicht om te landen rond min dertig procent.

In september maakte Verhaeghe zijn intenties al eens duidelijk voor de hele groep. Dat viel toen slecht bij sommige spelers. In oktober volgde nieuw overleg met een ­beperkte groep spelers en in maart, als de Rode Duivels in België zijn om de interland tegen Griekenland voor te ­bereiden, wordt opnieuw ­onderhandeld. Namens de spelers zijn meestal Vincent Kompany, Eden Hazard, ­Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen aanwezig.

Verhaeghe wil de spelers doen inleveren, maar Steven Martens legde de premies vast tot en met het WK in Rusland. De vraag is met welk drukkingsmiddel de Club-voorzitter de spelers kan overtuigen om financieel in te binden.

Drukkingsmiddel

Dat drukkingsmiddel is nu ­bekend: de spelers en hun makelaars kregen de boodschap dat wie niet toegeeft, moet vrezen voor zijn WK-selectie. De tijd speelt in het voordeel van de bond. Hoe dichter Rusland komt, hoe meer spelers voor hun plaats zullen vrezen. Bij de bond gaan ze ervan uit dat de ­spelers uiteindelijk hun ­WK-selectie boven enkele duizenden euro’s extra verkiezen. De meesten onder hen verdienen nog veel meer bij hun club.