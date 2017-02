Vermoedelijke opstellingen van Anderlecht, AA Gent en Genk in Europa League

Vandaag komen met Anderlecht, AA Gent en KRC Genk drie Belgische clubs in actie in de heenwedstrijden van de 1/16e finales van de Europa League. Hoewel Europees voetbal voor het seizoen vaak een hoofddoel is, lijken de coaches nu echter vooral enkele sleutelspelers te willen laten rusten. Vooral bij Anderlecht, waar coach Weiler wellicht zeven wissels doorvoert...

Zonder Kara, Appiah en Trebel gaat Anderlecht-coach Weiler roteren tegen Zenit Sint-Petersburg. Serieus roteren, want volgens onze info wijzigt de Anderlecht-coach zijn elftal op liefst zeven plaatsen. Sterkhouders als Hanni, Teo, Chipciu, Nuytinck en Boeckx krijgen rust. In hun plaats komen Deschacht, Najar Acheampong, Stanciu en Thelin. Doelman Rubén debuteert. Dit team is te sterk om een B-elftal genoemd te worden, maar Weiler spaart wel jongens voor het competitieduel tegen Oostende zondag.

Toch willen ze bij Anderlecht de positieve competitie­flow niet doorbreken en net zoals vorig jaar de 1/8ste finale halen. Daarom bedraagt de kwalificatiepremie 20.000 euro bruto per speler. In de huidige Europa League-campagne verdienden de RSCA’ers al 38.500 euro: het bereiken van de groepsfase was goed voor 15.000 euro, de prestaties en het overleven in die poule leverden 23.500 euro per man op.

Het stadion is sowieso niet uitverkocht. Vandaag zijn geen tickets meer verkrijgbaar. Er zijn 14.500 kaartjes verkocht en daarvan gingen er 1.000 naar Russische fans.(jug)

Vermoedelijke elf Anderlecht: Ruben; Najar, Spajic, Deschacht, Obradovic; Dendoncker, Stanciu, Tielemans: Bruno, Acheampong, Thelin.

AA Gent AA Gent Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur "Ik geef nooit info over mijn selectie, maar we gaan in functie van de tegenstander de best mogelijke ploeg aan de aftrap brengen, dat kan ik wel verzekeren", aldus Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "Ik verwacht overigens niet zoveel wissels bij Tottenham.” ? Liverpool won dit weekend met 2-0 van Tottenham en legde het gebrek aan snelheid bij de Londenaren bloot. Met Kalu en Simon heeft AA Gent twee pijlsnelle flankspelers in de kern. Neto heeft zich sinds het vertrek van Kums ontwikkeld en droomt van de Premier League. Coulibaly scoorde dit seizoen al acht keer in Europa. En Milicevic heeft een Supermanpak in zijn kastje liggen, speciaal voor Europese avonden.

Vermoedelijke elf AA Gent: Kalinic; Gigot, Mitrovic, Gershon, Asare; Neto, Milicevic, Esiti; Kalu, Coulibaly, Simon

Astra Giurgiu Astra Giurgiu Racing Genk Racing Genk De zieke Ruslan Malinovskyi ontbrak op de laatste trainingbij KRC Genk, vandaag wordt bekeken of hij al dan niet inzetbaar is. Pozuelo trainde mee, het is afwachten of hij fit wordt verklaard en kan starten. Stuivenberg heeft centraal op het middenveld tal van opties met ook Heynen, Kumordzi, Berge en Schrijvers, die Pozuelo op Stayen al sterk afloste als nummer 10.(rco)

Vermoedelijke elf KRC Genk: Ryan; Castagne, Brabec, Colley, Uronen; Schrijvers, Kumordzi, Pozuelo, Heynen, Trossard; Samatta