N-VA toppers laten Bracke spartelen

Na zijn uitschuivers in de nasleep van het PubliPart-schandaal trekt de partijtop van N-VA haar handen af van Gents kopstuk Siegfried Bracke. Zijn macht binnen de partij wordt fors afgezwakt en hij zit niet langer in poleposition als kandidaat-burgemeester voor N-VA in Gent. “De toekomst van N-VA zal maar in geringe mate van een Bracke afhangen”, klinkt het bij de partijtop.

“Bracke? Hij heeft het volledig over zichzelf afgeroepen.” Op veel medelijden van de partijtop hoeft Siegfried Bracke (N-VA) niet meer te rekenen na zijn blunders van de afgelopen dagen. Niemand, ook voorzitter Bart De Wever niet, voelde zich geroepen om zijn verdediging op te nemen. Meer nog, zijn lijsttrekkerschap in Gent én zijn positie binnen de partij krijgen een stevige klap.

“Hij is op nationaal niveau niet het grote uithangbord van de partij”, nuanceerde de partijwoordvoerder van N-VA gisteren de impact van de blunders van Bracke. Volgens een andere partijtopper “hangt de toekomst van N-VA maar in geringe mate af van Bracke”. Het zijn pijnlijke uitspraken over de man die ooit werd aangezocht om de Vlaams-nationalisten in Gent op de kaart te zetten. Als Kamervoorzitter staat Bracke voor N-VA niet ter discussie, maar hij wordt nu wel stevig op zijn plaats gezet. En dat heeft hij volgens zijn partijgenoten dus volledig aan zichzelf te danken.

Foto: fvv

Bracke als witte ridder

Tot grote ergernis van zijn partij zorgde Bracke er ­eigenhandig voor dat ook N-VA na het PubliPart-schandaal in het oog van de storm kwam te staan. Onvergeeflijk voor een partij die zich juist wil afzetten tegen de oude politieke cultuur en de tradi­tionele partijen.

Bracke als witte ridder? Dat kwam ook binnen zijn eigen partij niet erg geloofwaardig over. Een treffend beeld: toen gisteren bekend raakte dat Bracke een betaald mandaat bij de Universiteit Gent niet had aangegeven, reageerde de universiteit dat de N-VA’er nochtans altijd netjes aandrong op zijn zit­penningen. Ook al laten velen die aan zich voorbijgaan. Zijn Gentse partijgenoot ­Peter Dedecker (N-VA) reageerde fijntjes: “Ik heb Bracke daar drie keer vervangen. En de zitpenning? Die heb ik zelf nooit op­gevraagd.”

Als Kamervoorzitter verdient Bracke overigens 16.000 euro netto per maand. Dat is op zich al een fraai bedrag, maar daar kwam nog een vergoeding als lid van de adviesraad bij Telenet bovenop. Bracke bleef dagenlang weigeren om dat bedrag bekend te maken. Tégen de goede raad van N-VA-voorzitter Bart De Wever in. “Op het moment dat de vraag komt over een ver­goeding of een mandaat, is het beter om gewoon te antwoorden in alle eerlijkheid. Er is bij ons niets dat het daglicht niet kan verdragen”, zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann. “Bracke koos er zelf voor om dat bedrag niet bekend te maken en we kunnen hem daar ook niet toe dwingen.”

“U bent geen mens”

Het Gentse stads­bestuur nam Brackes blunder met beide handen aan en speelde die vervolgens magistraal uit op de speciaal bijeengeroepen gemeenteraad. Wat voor Bracke een glorie­moment had moeten worden, werd een pijnlijke vernedering. Eerst lekte de SP.A het specifieke bedrag dat Bracke bij Telenet verdient: jaarlijks zo’n 12.000 euro. En vervolgens benadrukte Termont dat hij de job bij Telenet zelf ooit had afgeslagen “omdat hij het niet deontologisch vond”.

Terwijl het protest op de sociale media tegen “graaier” Bracke aanzwol, bleef het Gentse stadsbestuur op hem inbeuken. Tot hij, na een telefoontje met Bart De Wever, aangeslagen zijn ontslag uit Telenet aankondigde op Twitter.

Burgemeester Termont duwde daarna nog even door: “Voelt u nu een beetje wat Tom (Balthazar, de Gentse schepen die ontslag nam, nvdr.) gevoeld heeft? Nee? Dan bent u geen mens.”

“Heel die gemeenteraad ging alleen maar over Bracke, Bracke, Bracke”, zegt een topper bij N-VA. Hij begrijpt maar niet dat de gewezen VRT-journalist zich als een beginneling liet wegzetten door Termont en co. “Bij een communicatiestrategie moet je áltijd incalculeren wat de tegenpartij gaat doen. Hij heeft deze crisis zelf georganiseerd.”

De partijwoordvoerder van N-VA blijft vriende­lijker: “Ze hebben hem perfect in de val gelokt.” Zelf hield Bracke het gisteravond via zijn woordvoerster bij een kort: “Achteraf is het makkelijk spreken.”

Kansen op de sjerp“niet groter geworden”

De officiële reactie van de partij is dat ze Bracke steunt, “zoals we al onze mensen steunen”. Maar in de praktijk hebben zijn uitschuivers grote gevolgen. In Gent was Bracke bijna een zekerheid als kandidaat-burgemeester voor N-VA. “Het kleinste kind ziet dat dit zijn kansen niet vergroot heeft”, klinkt het nu bij de top. N-VA-staats­secretaris Elke Sleurs neemt de poleposition over, met steun van veel gemeenteraadsleden van N-VA, die de “Bracke-show” wat overdreven vonden.

Ook al geven velen toe dat de “ietwat grijze staats­secretaris” niet de allerbeste garantie is op succes, ze is wel geloofwaardiger dan Bracke. Of zoals een Gentse N-VA’er het verwoordt: “Bracke is nog niet afgeserveerd, maar hier komt hij niet ongeschonden uit. Dit blijft aan hem kleven.”