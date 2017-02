50 per uur te snel, onder invloed en twee doden, maar rijbewijs niet kwijt

Het rijbewijs van Michaël H. (19) uit Leuven wordt niet ingetrokken. Nochtans reed de bestuurder die dinsdagochtend een ongeval veroorzaakte waarbij twee van zijn vrienden omkwamen, 120 kilometer per uur waar hij eigenlijk maar 70 mocht. Hij was ook geïntoxiceerd. “De parketten zijn duidelijk de zwakke schakel in een krachtdadig verkeersbeleid. Dit is opnieuw een heel slecht signaal”, zegt de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

Ze zaten die nacht met vijf in de auto: bestuurder Michaël H. en vier medestudenten. Ze waren onderweg van een fuif in het centrum in Mechelen naar hun kot in Sint-Katelijne-Waver. En dat kon niet snel genoeg gaan. H. racete met een snelheid van 120 kilometer per uur op de Liersesteenweg, waar je maar 70 per uur mag. Plots begon de auto te slingeren, reed tegen een verkeerslicht en ramde drie geparkeerde wagens.

Twee inzittenden, Mike Van Rijthoven (18) en Joren Brughmans (18) uit Wuustwezel, waren op slag dood. De twee anderen, Anton Bodart (19) en Jonathan Van Hecke (21) uit Hoeilaart, werden zwaargewond afgevoerd. Zij verkeren nog steeds in levensgevaar. Bestuurder Michaël H. overleefde de klap, maar werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De jongeman bleek licht ­geïntoxiceerd.

Hoewel uit de eerste vaststellingen nu blijkt dat H. roekeloos reed, vindt het parket van Mechelen het niet nodig om zijn rijbewijs in te trekken. Hij wordt ook niet aangehouden. “Het is de parketmagistraat van dienst die de beslissing genomen heeft”, zegt woordvoerster Lieselotte Claessens. “Hij beslist autonoom en maakt de afwegingen die nodig zijn. Hier heeft hij het niet nodig geacht om het rijbewijs van de chauffeur in te trekken.”

“Slecht signaal”

“Dit is opnieuw een heel slecht signaal van het parket”, klinkt het bij de vzw ­Ouders van Verongelukte Kinderen. “Want als die jongeman straks voldoende hersteld is om achter het stuur van zijn auto te kruipen, zal niemand hem dat kunnen beletten”, zegt voorzitter Koen Van Wonterghem. “Het is overigens niet de eerste keer dat de parketten slap reageren. Ook in de zaak-Aytekin, de doodrijder van Merel De Prins, blonk het parket niet uit in doortastendheid. In eerste aanleg werd zelfs niet de maximumstraf geëist.”

“De parketten zijn duidelijk de zwakke schakel in een krachtdadig verkeersbeleid”, zegt Van Wonterghem. “We kunnen alleen hopen dat als het tot een rechtszaak komt, de politierechter straks wél kundig oordeelt.”

Michaël V. zou na het ongeval heel bekommerd geweest zijn om zijn vrienden, zo blijkt uit de getuigenissen van omwonenden. Als hij veroordeeld wordt als veroorzaker van het ongeval, riskeert hij vijf jaar cel en vijf jaar rijverbod.