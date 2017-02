Catastrofe dreigt voor Eurovisie

Komt er dit jaar nog een Eurovisiesongfestival? Amper drie maanden voor de finale in de Oekraïense hoofdstad Kiev is het gros van de ­organisatie achter de show opgestapt. Een team van 21 mensen van de openbare omroep moest het Songfestival in goede banen leiden. Maar onder aanvoering van de twee belangrijkste producenten hebben zij er de brui aan gegeven, omdat de situatie “onleefbaar” was.

“Sinds er in december een nieuwe baas kwam, zijn we compleet beroofd van onze bevoegdheden”, klinkt het in een open brief. “De organisatie ligt al twee maanden stil. Deze wedstrijd is méér dan werk. Het is een deel van ons leven geworden. Maar hier stopt het.”

De European Broadcasting Union, dat het Eurovisiesongfestival oprichtte, wil niet reageren op de oorzaken van het ontslag. “We hebben de ­Oekraïense openbare omroep gevraagd om vast te houden aan het tijdschema”, klinkt het daar.

Het is niet de eerste keer dat het fout loopt in Kiev. Eerst sleepte de beslissing over de stad waar de finale zou plaatsvinden weken aan, daarna zou de ticketverkoop niet volgens het boekje verlopen zijn. Ook kwam er kritiek op de regering: die trok 15 miljoen euro uit voor de organisatie, terwijl er in het land een burgeroorlog woedt.

Het blijft dus afwachten of de finale op 13 mei doorgaat. Voor ons land neemt de Waalse zangeres Blanche deel. Zij treedt aan in de halve finale op 9 mei.