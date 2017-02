Winnaar 23,5 miljoen euro heeft zich nog niet gemeld

U zou onmiddellijk naar de Loterij bellen? De winnaar van de Euromillions-trekking afgelopen dinsdag alvast niet. Hij mag zich dan wel verlekkeren op 23,5 miljoen euro, gehaast lijkt hij niet te zijn. “Nog niemand heeft zich gemeld”, zegt Kiki Vervloessem, woordvoerster van de Nationale Loterij. “We zijn in blijde verwachting.”

“Heel wat winnaars bellen nog dezelfde avond naar de Loterij. Maar het is niet zo uitzonderlijk dat sommigen enkele dagen of zelfs weken wachten”, aldus nog Vervloessem. “Soms zijn ze vergeten een ticketje na te kijken, of hebben ze er simpelweg nog geen tijd voor gehad. Niet iedereen volgt dat zo nauwgezet op.”

Het reglement is wel duidelijk. Wie een som wint met een van de trekkingsspelen van de Loterij heeft exact twintig weken de tijd om zich te melden. “Te tellen vanaf de trekkingsdatum”, aldus nog Vervloessem. Is die termijn verstreken, dan kan de winnaar fluiten naar de berg geld die op hem lag te wachten.

Twee keer

“In het 80-jarige bestaan van de trekkingsspelen van de Nationale Loterij is het nog maar twee keer voorgekomen dat een winnaar zich nooit heeft gemeld”, weet Vervloessem. “Vorig jaar hebben we zo’n geval gekend. Een man of vrouw won op 26 maart ruim zes miljoen euro met Lotto. Maar we hebben van hem of haar nooit een seintje gekregen. Is de winnaar overleden en wisten zijn erfgenamen van niets? Was het een buitenlander? We hebben er het gissen naar.” Het geld is later verdeeld over andere winnaars en goede doelen die de Loterij steunt.

De Nationale Loterij heeft vorig jaar ruim 865 miljoen euro uitbetaald aan winnende spelers. Dat is een absoluut record. Negenendertig Lotto-winnaars zagen hun rekening met minstens één miljoen euro aandikken. De grootste winst ging naar een Euromillions-winnaar, een Brusselse straatveger werd in een klap 168 miljoen euro rijker.