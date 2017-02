Is het nieuwe rijexamen moeilijker? Onze man met 33 jaar rijervaring deed de test ... en kreeg een koude douche

Binnenkort wordt het rijexamen een stuk moeilijker en zal onder meer het lot bepalen welke van de zes manoeuvres je voortaan zal moeten uitvoeren. En dat maakte onze man met 33 jaar rijervaring nieuwsgierig. “ Ik leg 35.000 kilometer per jaar af en ben - op die omvergereden brievenbus en een deuk in een lantaarnpaal na - al jaren volkomen ongevalvrij. Voor mij wordt het examen een fluitje van een cent.”

Een van de meest opvallende nieuwigheden in het vernieuwde rijexamen is de uitbreiding van de manoeuvres. Die gaan van twee naar zes. Maar die hoef je niet allemaal uit te voeren. Een loting kiest er namelijk twee uit, waarop je dan beoordeeld zal worden.

Ik trek naar de rijschool om de proef op de som te nemen. Hoe zit het met mijn rijvaardigheid na 33 jaar ervaring op de weg? En hoe zal ik beoordeeld worden? “Een examinator kan aan de uitvoering van de proef vier beoordelingen toekennen”, zegt Peter Landsheere, directeur van de VAB-rijschool. “Goed, met voorbehoud, onvoldoende of slecht. Eén slechte beoordeling tijdens het hele rijexamen betekent terugkeren. Twee onvoldoendes ook, drie keer voorbehoud eveneens.”

“Moet lukken”, denk ik net niet hardop. Ik neem met zwier plaats in de VW Golf van de rijschool, naast instructeur Hilde. Zij zal mijn gedrag tijdens de zes manoeuvres observeren en beoordelen.

Manoeuvre 1: Keren in een smalle straat

Wat de kandidaat moet doen: “De examinator zal de kandidaat vragen om rechtsomkeer te maken in een straat met matig verkeer. De kandidaat mag kiezen waar hij gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. De volledige breedte van de rijweg mag gebruikt worden.”

Wat ik er vooraf over denk: “Een fluitje van een cent!”

Wat de examinator er na de proef over denkt: “Je hebt even met de voorbanden de boordsteen geraakt. Dat mag absoluut niet en levert een “slecht” op. Als dit een echt examen was, zou ik je moeten vragen meteen uit te stappen en aan de balie een afspraak te maken voor een nieuw examen.”

Conclusie: Ik ben gebuisd. Het examen is eigenlijk nu al voorbij.

Manoeuvre 2: In een rechte lijn achteruitrijden

Wat de kandidaat moet doen: “De examinator zal de kandidaat vragen om achteruit te rijden in een rustige straat, en dat over een afstand van ongeveer tien meter. De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren. Hierbij mag hij zich één keer opnieuw positioneren.”

Wat ik er vooraf over denk: “Ik ben bloednuchter, dit kan niet mislukken.”

Wat de examinator er na de proef over denkt: “Je hebt achteruitgereden met je hoofd door het zijraam achteruitkijkend. Zo had je enkel zicht op die kant. Als iets aan de andere kant gebeurde, had je niets gezien. Je moet op je drie spiegels achteruitrijden.”

Conclusie: Een onvoldoende.

Manoeuvre 3: Evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen twee voertuigen

Wat ik er vooraf over denk: “Er is ruimte genoeg voor twee auto’s tussen de twee geparkeerde voertuigen. Een makkie. Toch uitkijken dat ik geen boordsteen raak.”

Wat de examinator er na de proef over denkt: “Je banden staan op minder dan 30 centimeter van de boordsteen en de auto staat parallel met het trottoir. Perfect!”

Conclusie: Een goed.

Manoeuvre 4: Loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren

Wat zegt het reglement: “Dit manoeuvre mag schijnbaar in één beweging of drie bewegingen uitgevoerd worden.”

Wat ik er vooraf over denk: “Dit doe ik dagelijks op de parking van de Carrefour. Als dit niet lukt, lever ik mijn rijbewijs in.”

Wat de examinator er na de proef over denkt: “Je trekt je plan maar oogstrelend is het niet. Je draait aan je stuur terwijl je stilstaat, wat slecht is voor de slijtage van de banden. En je steekt niet genoeg door bij de eerste beweging waardoor je flink wat moet bijsturen om tussen de twee auto’s te geraken.”

Conclusie: Een voorbehoud.

Manoeuvre 5: Loodrecht ten opzichte van de weg achteruit parkeren

Wat ik er vooraf over denk: “Dit is een ramp aan het worden. Zeker door die spiegels kijken, deze keer.”

Wat de examinator er na de proef over denk: “Je hebt het jezelf weer moeilijk gemaakt door recht achteruit te rijden en dan plots te draaien.”

Conclusie: Een voorbehoud.

Manoeuvre 6: Evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren

Wat ik er vooraf over denk: “Dit is makkelijker dan links achteruit parkeren. Of was het net andersom?”

Wat de examinator er na de proef over denkt: “Goed. Maar als ik moeilijk wil doen, zeg ik dat de afstand tot het geparkeerde voertuig voor je minder bedraagt dan 1 meter en dat mag eigenlijk niet.”

Conclusie: Een goed.

Beschaamd afdruipen

Eindconclusie: twee keer goed, twee keer voorbehoud, één onvoldoende en één keer slecht. Een dikke buis waarover niet eens hoeft gediscussieerd te worden. Gelukkig was dit een test voor een reportage en kan ik met mijn eigen wagen lichtjes beschaamd afdruipen.

“Je bent geen uitzondering, hoor”, sust de directeur van de rijschool. “Wie al honderdduizenden kilometers op de teller heeft, wordt onvermijdelijk nonchalant en heeft foute gedragingen ontwikkeld die er helemaal ingesleten zijn. Het is heel moeilijk om die weer af te leren. De basisbewegingen opfrissen kan in dit geval hulp bieden.”

Ik was van plan om een van mijn zoons te leren rijden, maar is dat in mijn geval wel verantwoord? “Een kind neemt over wat hij van zijn ouders heeft gezien, dus ook de foute zaken achter het stuur. Begrijp je nu waarom wij voorstander zijn van een verplichte cursus voor wie begeleider wil zijn”, aldus de directeur.