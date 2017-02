Hoe AA Gent vanavond kan stunten tegen Tottenham

Heel Gent kijkt ernaar uit: de komst van Tottenham, de grote club uit de mythische Champions League. Want ook al oogt de prijzenkast van de Londenaars niet echt indrukwekkend, ze leunen elk jaar iets nadrukkelijker aan bij de top van het Engels voetbal. En toch, niets is onmogelijk.

AA Gent AA Gent Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur

Tottenham verloor afgelopen weekend met 2-0 van Liverpool. De boeman van de Londenaren was Sadio Mané, een pijlsnelle winger die de trage Spurs-defensie sterretjes deed zien. Enkel Toby Alderweireld hield zich nog enigszins staande. Na enig opzoekwerk blijkt dat Gent Mané niet kan overkopen -de transferperiode is immers al voorbij-, maar met Moses Simon en Kalu heeft Vanhaezebrouck dezelfde types: snel, wendbaar en doelgericht. Tel daarbij nog dat Hugo Lloris nog steeds een topkeeper blijft maar niet meer het bastion van zekerheid is dat hij ooit was en je beseft dat er mogelijkheden liggen.

Snel en dribbelvaardig: Kalu kan van goudwaarde zijn Foto: Photo News

Stap 2: reken op onderschatting

Je moet geen rekenwonder zijn om te beseffen dat de spelerskern van Tottenham véél meer waard is dan die van AA Gent: 370 miljoen euro is bijna zeven keer meer dan 54,5 miljoen euro. Volgens Transfermarkt.de is Renato Neto de speler met de hoogste marktwaarde in de Gentse kern: vijf miljoen euro. Dat is net evenveel als Michel Vorm, de reservekeeper van de Spurs. Maar marktwaarde is maar één ding, motivatie is iets helemaal anders. De Europa League is voor Tottenham minder waard dan de competitie.

Renato Neto Foto: carlo coppejans

Stap 3: gebruik je ervaring

Toegegeven: van de kern die vorig seizoen schitterde in de Champions League zijn enkele dragen spelers -Sels, Kums, Depoitre- vertrokken. Maar onder meer Neto, Milicevic en Coulibaly waren vorig seizoen belangrijk op het kampioenenbal, terwijl Tottenham met onder meer Harry Winks, Ben Davies en Eric Dier enkele vrij onervaren pionnen heeft staan.

Harry Winks start vanavond, maar is dit seizoen vooral invaller Foto: Photo News

Stap 4: leg het middenveld lam

Mousa Dembélé krijgt waarschijnlijk een avondje rust, net als Christian Eriksen. De Rode Duivel is de lijm die Tottenham bij elkaar houdt, de Deen is de man die de aanval bevoorraadt en zorgt voor de fijne lijnen. Minder aangenaam is het besef dat de Koreaan Son in vorm verkeert en dat supertalent Dele Alli steeds beter wordt in zijn rol achter topschutter Kane. Met andere woorden: geef dit drietal geen centimeter ruimte.

Dele Alli Foto: Photo News

Stap 5: luister naar ‘verjaardagman’

“Het allermooiste cadeau dat mijn spelers me kunnen geven, is gewoon een goed gevoel”, zei Hein Vanhaezebrouck in aanloop naar de wedstrijd. De sportieve baas van de Buffalo’s wordt er vandaag 53 en reken er maar op dat hij een plannetje heeft uitgetekend om dat straks ook op het veld te vieren. Ook al zegt hij van zichzelf dat hij ‘geen verjaardagman’ is.