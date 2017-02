Komt er een einde aan het huwelijk tussen Arsène Wenger en Arsenal?

Arsène Wenger staat al sinds 1996 aan het roer als manager van de Engelse topclub Arsenal, maar daar komt op het einde van het seizoen mogelijk een einde aan. Dat meldt de BBC. Het contract van Wenger loopt op het einde van het seizoen af, de ploeg neemt dan pas een beslissing over het al dan niet verlengen van de verbintenis. Door de pandoering in de Champions League tegen Bayern en de flauwe resultaten van Arsenal de voorbije jaren — al twaalf jaar zonder landstitel — wankelt de stoel van de Fransman.

Volgens de BBC ligt een verlenging van het huidige contract echter nog steeds op tafel. Wenger (67) kan twee jaar bijtekenen, het is nog maar de vraag of de Fransman dat zelf wil. Na de 5-1 pandoering tegen Bayern München verscheen Wenger als een verslagen man voor de televisiecamera’s, wat natuurlijk koren op de geruchtenmolen is. In de zomer beslist de directie in samenspraak met Wenger over de toekomst van ‘The Gunners’.

De Arsenal-fans, die zijn al langer verdeeld in twee kampen: een pro-Wenger en een contra-Wenger kamp. Voor velen is het werk van de kalme Fransman bewonderenswaardig. Arsenal eindigt telkens bij de eerste vier ploegen in de Premier League en speelt elk seizoen Champions League, voor anderen is dat niet genoeg.

Het contra-kamp wil natuurlijk prijzen zien. En dan liefst de Premier League winnen, want Arsenal won de laatste drie jaar tweemaal de FA Cup. Velen zagen vorig jaar natuurlijk als dé kans op de eerste landstitel sinds 2004, toen Arsenal geen enkele wedstrijd verloor. Vorig seizoen eindigde Arsenal echter als tweede na kampioen Leicester, dat een sprookje schreef.