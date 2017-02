ADVIES. Wat kan ik doen als mijn haar niet wil groeien?

Je wil graag lang haar, maar het lijkt wel alsof je haar niet wil groeien. Kan je daar iets aan doen? Onze kapper Jochen Vanhoudt van salon Clientology heeft een antwoord.

"Vaak komt deze vraag van mensen die sparen voor echt lang haar en hun puntjes niet laten bijknippen. Dan gaan de puntjes splitsen en in een volgende fase afbreken. Zo gaat het haar zichzelf als het ware inkorten. Dus zelfs als je je haar laat groeien, moet je het om de zes weken à twee maanden laten bijknippen om de puntjes gezond te houden. Zoek een kapper die niet te veel knipt: een halve centimeter is soms al genoeg. Haar groeit ongeveer een centimer per maand, dus als je elke twee maanden een halve centimeter laat knippen, zou je dat resultaat moeten zien".

"Soms kan het dat haar niet langer wordt omdat het gewoon te fijn is en constant afbreekt, waardoor het niet doorgroeit. Daar kan je eigenlijk niet veel aan doen. Shampoos helpen niet om je haar sneller te doen groeien, maar er bestaan wel vitaminekuren voor het haar. Ik ben geen dokter dus ik kan niet met zekerheid zeggen of die werken, maar gebaseerd op wat ik hoor van klanten heb ik wel de indruk dat mensen gebaat zijn bij vitaminen."

