Football Experience opent de deuren in Mechelen

De grootste voetbalexpo ter wereld heeft woensdag zijn deuren geopend in Mechelen. De Football Experience belooft niet alleen een unieke ervaring, het stelt ook heel wat prachtige items tentoon uit de rijke voetbalgeschiedenis. Van de voetbalschoenen van Messi tot eerste voetbal ooit: je kan het niet zo gek bedenken of het valt er te bezichtigen. Naast een internationaal luik is er ook een Belgisch luik, inclusief heel wat attracties voor het hele gezin!

Speciaal voor de doortocht van ‘Goal! The Football Experience’ in België, wordt er ook een uitgebreid Belgisch luik aan deze internationale expo toegevoegd. Sportieve bezoekers mogen zich ook verheugen op uitdagende voetbalattracties in de extra ‘Fun Zone’. Na afloop van de expo, kan u in het gezellige themacafé ook terecht voor een hapje en een drankje. Red Flame Imke Courtois, ex-Rode Duivel Gilles De Bilde en Liverpool-keeper Simon Mignolet bevestigden hun medewerking aan de expo en zullen het gezicht zijn voor enkele activiteiten en events die rond ‘Goal! The Football Experience’ gepland worden.

De Football Experience is te bezoeken tot 30 april in de Nekkershallen in Mechelen. Tickets kunnen online of aan het loket ter plekke aangekocht worden.