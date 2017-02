Tottenham-supporters palmen de Gentse binnenstad in

De meest tot de verbeelding sprekende affiche donderdagavond is zonder twijfel AA Gent - Tottenham. Heel wat supporters van Londense topclub Tottenham staken het Kanaal over richting Gent, en palmden in de loop van donderdag de Gentse binnenstad in. De Gentse hotels waren al zo goed als volboekt deze week, als we de beelden mogen geloven zullen ook de cafés vandaag gouden zaken doen...

Roll up, roll up. Get your Dele Alli and half and half scarves here in the market square. He looks like a pleasant chap too. pic.twitter.com/Vp1yiqIt07