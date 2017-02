Ambitie om porno-acteur te worden? Dit verdien je ermee

Hoeveel geld had ik kunnen verdienen als ik in plaats van journalist, porno-acteur geworden was? Met die vraag trok ik naar Vlaanderens prominentste pornoproducenten: Dennis Burkas en, sinds haar pornafilm, Kaat Bollen. Wat blijkt? Ondanks de grote beschikbaarheid beleeft porno een crisis, en van duizelingwekkende bedragen is al lang geen sprake meer.

Alle mannen in Vlaamse porno zijn per definitie amateurs, zo klinkt het bij Dennis ‘Black Magic’ Burkas. “Mannen doen het gratis, als ze er al niet voor moeten betalen”, zo luidt het. “Meisjes verdienen hoop en al nog 200 euro per scène. Maar het is een internationale trend, zelfs de grote namen filmen nu scènes voor 500 euro die ze vroeger voor 2.000 euro zouden filmen. Ze zijn bijna allemaal verplicht om bij te klussen als escort om rond te komen.”

Om dat bedrag in een context te kunnen plaatsen vroeg ik ook nog even hoe lang zo’n scène dan wel duurt. “Het filmen van een scène duurt tussen de vier en zes uur, na montage blijft daar nog zo’n 20 tot 28 minuten bruikbaar materiaal van over.”

Foto: Dennis Burkas

Onlangs lanceerde Burkas echter een nieuw concept, de pornofilm op maat, en sindsdien is de interesse om mee te spelen in porno duidelijk teruggekeerd. Burkas ontvangt dagelijks naar eigen zeggen zo’n 200 mailtjes van geïnteresseerden die in een van zijn films willen verschijnen. Onder meer omdat de bedragen die hij kan bieden gevoelig hoger liggen.

Voor 75.000 euro maakt Vlaanderens pornokoning een film op maat voor de klant, waarvan maar één kopie gemaakt wordt. “De mensen die voor mij werken, weten niet voor wie ze draaien. Maar dankzij dit concept kan ik wel tot 5.000 euro per dag betalen en omdat de film niet verspreid wordt, kunnen de acteurs de volgende dag weer gewoon naar de supermarkt zonder herkend te worden. Ondertussen werden al drie pornofilms op maat gedraaid.”

“Vrouwen krijgen meer betaald, terwijl mannen al het werk moeten doen”

Seksuologe Kaat Bollen kwam ook recent in het nieuws met haar pornafilm. Porno specifiek voor vrouwen, met enkele bekende namen uit de Europese pornowereld. Meer specifiek ging het om Britse acteurs en actrices. Die markt is toch groter, bedenk ik me, dus zijn de bedragen dat dan ook?

Kaat Bollen Foto: Photo News

“Ze lagen veel lager dan ik wat ik verwacht had”, aldus Bollen. “Ik was eigenlijk zelfs een beetje gedegouteerd omdat ze zo laag waren.” Het exacte bedrag wilde de seksuologe liever niet kwijt, maar “je kan geen nieuwe iPhone kopen van dat geld. De lonen lagen wel iets hoger dan in Vlaanderen, maar dat verschil was niet zo groot.”

Bollen is natuurlijk geen vaste waarde in de pornowereld, en schrok zelf vooral van het grote loonverschil tussen mannen en vrouwen. “Vrouwen krijgen ongeveer drie keer zoveel betaald, terwijl mannen het grote werk moeten doen. Als vrouw kan je glijmiddel gebruiken als je niet nat wordt, of een orgasme faken, maar een man moet stijf blijven en voor de cumshot zorgen. De druk is veel groter.”

“Porna is een belediging voor alle vrouwen”

Tijdens ons gesprek vertelde ik Burkas ook dat ik Kaat Bollen nog zou bellen omwille van haar recente pornafilm. Dat lokte een felle reactie uit bij de man: “Porna is een belediging voor alle vrouwen. Vrouwen genieten net zo goed van harde porno, niet van softe lesbische scènes. Wat Bollen eigenlijk wilde zeggen is dat alle vrouwen lesbisch zijn.”

Kritiek die de seksuologe al eerder hoorde, en waar ze diplomatisch op antwoordt dat “Dennis en ik elkaar perfect aanvullen. Hij mag zijn mening hebben en ik laat hem daarin zeker in zijn recht. Uit elk onderzoek blijkt dat vrouwen veel meer genieten van porno dan mannen, ook van harde porno. Maar vrouwen hebben het vaak moeilijker om zich ervoor open te stellen, en dat lukt beter met porna. Daarom denk ik dat porna perfect een opstapje kan bieden naar hardere porno.”