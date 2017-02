Zo perfectionistisch is Beyoncé: choreograaf klapt uit de biecht

De performance van Beyoncé op de Grammy’s? Flawless. En dat komt omdat de Amerikaans perfectionistisch is ingesteld. Haar vaste choreograaf JaQuel Knight zegt in een interview hoe het is om met de zwangere ster te werken.

JaQuel Knight, die al choreografieën voor Beyoncé in elkaar steekt sinds haar hit ‘Single Ladies’, zegt aan People dat hij vijf weken werkte aan de performance op de Grammy-uitreiking van afgelopen zondag. Volgens hem had de ster hem al ideeën doorgestuurd na haar ‘Formation World Tour’, die in november vorig jaar werd beëindigd.

“We waren het optreden al een aantal weken aan het voorbereiden, maar we wisten nog niet dat ze een tweeling verwachtte. In het begin zond ze aantekeningen door die we niet helemaal snapten. Dan kwamen we het heuglijke nieuws te weten en alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Het optreden bleek de perfect bij het moment in haar leven te passen”, klinkt het.





Volgens hem wilde Beyoncé met de religieus getinte act de emancipatie van vrouwen uitbeelden. “Vrouwen komen samen en staan sterk. Ze doen iets waar hun kinderen naar opkijken. Qua look wilde ze iets klassiek zoals het beeldmateriaal van het Laatste Avondmaal. Want die beelden zijn voor eeuwig in het collectieve geheugen gegrift. De stoel, die we al zagen op het visuele album ‘Lemonade’ werd er ook weer bijgehaald. Het meubelstuk werd vastgemaakt aan een tafel waardoor Bey probleemloos naar achteren kon leunen.

“Het is zo fantastisch om met haar te werken. Voor elke nieuwe opdracht, probeert ze het maximum uit ons te halen en stimuleert ze ons om out of the box te denken. Ze denkt na over hoe ze danseressen op het podium kan positioneren, ze anders kan zijn en haar team trots kan manen. Telkens ze een bepaalde visie heeft, zijn we weer vertrokken.”