Eén rekening per tafel, één kaart per rekening: mag dat wel?

U hebt het misschien al meegemaakt: met vrienden op restaurant de rekening vragen, om te horen dat er maar één kaart zal worden aanvaard. In een maatschappij waar cash steeds vaker afgeraden wordt, rijst de vraag of dat wel wettelijk is.

Er is weinig meer frustrerend dan na een restaurantbezoek een discussie aan te gaan met de ober over de rekening. Toch is dat steeds vaker het geval. We steven af op een cashloze maatschappij, maar in veel horecazaken luidt het: slechts één rekening per tafel, en slechts één kaart per rekening. En met een groep collega’s of vrienden is dat niet altijd even simpel.

“Restaurants zijn verplicht op voorhand te communiceren met de klanten dat ze geen kaart aanvaarden of slechts één kaart per rekening”, zegt Gerrit Budts van Horeca Vlaanderen. “Maar eens het bijvoorbeeld op de deur staat, of op de menukaart, dan zijn de klanten gewaarschuwd. Het is wettelijk perfect mogelijk”, aldus Budts.

Volgens Budts gaat het niet om de forfaitaire kost die aangerekend wordt per transactie, want die is volgens hem echter “negeerbaar”. Wat wel meetelt is hoeveel tijd de ober verliest als de rekening verdeeld wordt over meerdere kaarten.

Budts heeft wel een tip voor de restaurantgangers: wie op voorhand vraagt om de rekening te delen in meerdere rekeningen, maakt meer kans op succes. Dan zou het volgens hem niet mogen dat de ober weigert. “We zijn tenslotte de sector van de gastvrijheid”, voegt hij nog toe.