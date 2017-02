Steaua Boekarest verandert zijn naam in FCSB

De Roemeense recordkampioen Steaua Boekarest gaat voortaan door het leven als FCSB. Dat deelde voorzitter Gigi Becali donderdag mee aan de Roemeense sportsite digisport.ro. De reden voor de wijziging ligt in een geschil met het ministerie van Defensie. Steaua werd opgericht in 1947 als de officiële legerploeg van Roemenië.

“Ik heb de naam van de club in het handelsregister veranderd in FCSB”, kondigde Becali aan. “En ik heb de Roemeense voetbalbond en Profliga al op de hoogte gebracht. Supporters die de club Steaua willen blijven noemen, zal ik natuurlijk niet tegenhouden. Maar de officiële naam is FCSB.”

Foto: Steaua Boekarest

Het is de zoveelste episode in een geschil tussen voorzitter Becali en het ministerie van Defensie. Eind december had het Hof van Beroep in Boekarest de topclub verboden zichzelf nog langer ‘Steaua’ (in het Roemeens: ster) te noemen. In 2015 werd de club al verboden nog langer te spelen in haar Ghenceastadion, waar het al decennia lang speelde.

Steaua Boekarest veroverde in zijn geschiedenis 26 Roemeense titels en won in 1986 de Europacup I na een penaltythriller tegen FC Barcelona.