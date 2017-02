Club Brugge-winger onder het mes, pas halverwege play-offs weer fit

Club Brugge hoopt dat Anthony Limbombe halverwege de play-offs volledig hersteld zal zijn van zijn schaambeenblessure. Dat heeft coach Michel Preud’homme donderdag gezegd op zijn persbabbel in aanloop naar de competitiewedstrijd van vrijdag in en tegen Westerlo.

“Limbombe onderging een operatie. We behandelen hem op dezelfde manier zoals we gedaan hebben bij Refaelov. We hopen om hem tegen het midden van de Play-offs opnieuw op het veld te krijgen”, aldus MPH. Limbombe staat al sinds medio december 2016 aan de kant bij de landskampioen. De 22-jarige flankaanvaller sukkelt met pubalgie en trainde anderhalve maand individueel. Dat loste de fysieke kwaaltjes niet op, waardoor hij alsnog onder het mes ging.

Tegen Westerlo kan Preud’homme ook nog niet rekenen op Ricardo van Rhijn en Benoît Poulain. “Ricardo hervatte deze week opnieuw de groepstrainingen na zijn enkelblessure. Een selectie voor de wedstrijd van morgenavond in Westerlo komt echter nog te vroeg. Met Benoît Poulain (spierscheur, nvdr.) nemen we geen enkel risico. We drijven zijn individuele trainingsschema op wanneer het kan”, zei Preud’homme. Ook Tomas Pina trainde donderdag opnieuw mee.