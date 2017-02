Paniek om mysterieuze wagen met 10 antennes, maar de verklaring is gelukkig onschuldig

Er was de laatste dagen heel wat te doen rondom een verdachte wagen met Duitse nummerplaten die rondreed in Limburg. Op het dak van de wagen staan tien kleine antennes. Eén van de inzittenden zou ook foto’s van een huis genomen hebben. De Federal Computer Crime Unit vreesde dat het om een vorm van ‘wardriving’ ging, waarbij criminelen vanuit hun wagen een draadloos netwerk proberen binnendringen. Maar de ware toedracht is gelukkig onschuldiger.

De politie Noordoost-Limburg lichtte het voorval in een korte mededeling toe: “Er worden metingen uitgevoerd in opdracht van een Belgisch telecombedrijf. Momenteel worden er testen uitgevoerd met betrekking tot de signaalsterkte van de antennes. Hiervoor dient men langzaam in de buurt van een installatie rond te rijden om te kunnen verifiëren of de dekking voldoende is. Er is dus geen sprake van wardriving of cybercriminaliteit. Wij willen bij deze ook iedereen bedanken voor hun alertheid en opmerkzaamheid. Gelukkig is het ditmaal onschuldiger dan het leek en deed er iemand gewoon zijn werk.”