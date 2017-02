ADVIES. “Mijn vriend komt te snel klaar”

"Wanneer we vrijen, heeft hij het moeilijk om niet klaar te komen vanaf het eerste moment van penetratie. Daardoor kunnen we nooit echt seks hebben." Seksuoloog Alexander Witpas geeft advies.

Mijn vriend en ik, allebei begin twintig, zijn vijf jaar samen. Vijf jaar is al lang voor onze leeftijd, maar zo lang het goed gaat, mag het blijven duren. Sinds een jaar zitten we met een vervelend seksueel probleem. Wanneer we vrijen, heeft hij het moeilijk om niet klaar te komen vanaf het eerste moment van penetratie. Daardoor kunnen we nooit echt seks hebben. Hij moet regelmatig stoppen en een heel traag tempo houden. Om dan na vijf minuten klaar te komen. Dat is voor ons allebei niet zo interessant. Hij voelt zich gefrustreerd, onzeker en schuldig. En ik begin mijn zin in seks te verliezen. Is hier iets aan te doen? Ik wil niet telkens voor we echte seks hebben hem eerst al eens laten genieten. En hij kan zich toch niet altijd vooraf eerst aftrekken, zodat hij de tweede keer het langer kan uithouden?

Heel wat mensen worstelen met (te) snel klaarkomen. Een op de vijftien mannen tussen de twintig en de dertig maakt het regelmatig mee. En de helft van die groep heeft het daar vreselijk lastig mee. Je hebt verschillende types. Zo zijn er de mannen die er al hun hele leven last van hebben, van bij de eerste keer vrijen, bij alle vrouwen of mannen waarmee ze ooit seks hadden, en ook bij masturbatie. In dat geval is het waarschijnlijk een kwestie van biologische aanleg en kan medicatie helpen.

Alexander Witpas is seksuoloog en criminoloog. Hij heeft een praktijk in Antwerpen en werkt bij de Vlaamse Gemeenschap. Heb je een vraag voor hem? Mail naar seks@nieuwsblad.be

Bij anderen is het probleem op een bepaald moment ontstaan, of is het niet even erg in elke situatie. Als je partner tot voor een jaar geen problemen had, zitten jullie duidelijk in die categorie. Allerlei factoren kunnen dan meespelen: psychologische problemen, relatieconflicten, problemen met de prostaat, … Er zijn zaken die je kunt doen tegen snel klaarkomen: oefeningen om de aandacht beter te richten bijvoorbeeld, verdovende gels, oefeningen voor de bekkenbodem, … Maar het beste is om eerst meer zicht te krijgen op wat er aan de hand is. Daarvoor ga je best langs bij een seksuoloog.

Wat ik in ieder geval aanraad, is om jullie focus bij seks te verleggen. Nu draait alles rond controle: ‘we moeten zorgen dat er zo lang mogelijk penetratie is’. Dat zie je wel vaker bij koppels in jullie situatie. Maar meestal werkt het niet en bovendien is het dodelijk voor je libido. Wat als je voorlopig een tijdje zou stoppen met penetratie? Stop je energie eens in andere vormen van seks. Het is niet omdat je niet langer dan vijf minuten kunt penetreren, dat het geen ‘echte’ seks is. En je zult er waarschijnlijk meer plezier aan beleven.