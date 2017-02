Voormalig N-VA-Kamerlid confronteert Bracke met oud Humo-interview

Voormalig N-VA-Kamerlid Hendrik Vuye heeft Siegfried Bracke tijdens het vragenuurtje in het parlement stevig onderuit gehaald. In een interview met De Morgen zei Bracke dat hij niet bezig is met geld en dat hij niet weet hoeveel hij verdient. Vuye citeerde vandaaG in de Kamer uit een oud Humo-interview met de Kamervoorzitter waarin hij exact het tegenovergestelde zegt. Premier Michel op zijn beurt stelde zich openlijk de vraag of ons land niet te veel politieke functies en mandaten telt.

Het vragenuurtje in het parlement werd gedomineerd door cumulerende politici en de vergoedingen die ze daarvoor krijgen. Wie het extra hard te verduren kreeg, was Kamervoorzitter Bracke.

Voor de bom barstte profileerde hij zich als klokkenluider die de graaicultuur binnen de Gentse SP.A wou aanklagen. Die aanklacht ontplofte in zijn gezicht omdat hij zelf in allerlei functies rijkelijk bijverdient. Zo zetelde Bracke in de adviesraad van Telenet en weigerde hij steevast te vertellen hoeveel hij daarvoor verdiende. Pittig detail: hij deed dit al toen hij nog aan de slag was bij de VRT.

In een interview met de krant De Morgen deze ochtend leek het dat de Kamervoorzitter de meubels redden. Hij stelde dat hij niet bezig was met geld en dat hij niet weet hoeveel hij verdient. Dat was buiten Hendrik Vuye (voormalig N-VA, nu onafhankelijk) gerekend.

Hij citeerde uit een Humo-interview waarin Bracke stelde dat “wij hebben nood aan echte parlementsleden (die) uit respect voor die vele collega’s die wel hard werken en niet gaan bijklussen”. Ook het interview van Bracke aan De Morgen moest eraan geloven. Vuye fileerde dat met citaten van Bracke uit hetzelfde interview. “Sommige mensen beweren dat ze niet weten hoeveel geld er op hun bankrekening staat, maar dat geloof ik niet,” stelde Bracke in 2000. “Ik weet tot op de frank hoeveel geld ik heb, en ik houd mijn bankrekeningen heel goed in de gaten. Geld is voor mij heel belangrijk”, aldus de Kamervoorzitter in het jaar 2000.

“Vertrouwen in de democratie herstellen”

Aan het antwoord van Premier Michel op de vragen van Vuye was snel te merken dat hij not amused is met de hele situatie. “De democratie is fragiel. Om ons model te verdedigen, is vertrouwen van de burger nodig”, klonk het. Verder stelt de premier dat de regering verschillende initiatieven gaat onderzoeken “om transparantie te verzekeren tegenover belangenconflicten”.

Ook stelde hij zich openlijk de vraag of ons land niet te veel politieke functies telt. “Er moet gedebatteerd worden over correcte vergoedingen, maar ook het grote aantal politieke functies en mandaten moet in vraag gesteld worden”, klonk het.

“De burger vandaag verwacht iets anders van de politici”

Ook PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw hakte stevig in op de cumulerende mandatarissen, maar het was de Kamervoorzitter die het het hardst te verduren kreeg. “305.000 euro per jaar verdienen en dan nog 12.000 erbij, is dat verantwoordelijk, mijnheer de voorzitter? De burger vandaag verwacht iets anders van de politici”, aldus Hedebouw.

N-VA blijft Bracke steunen

N-VA blijft achter Bracke staan, dat zegt staatssecretaris Elke Sleurs in Villa Politica. Na de commotie van de voorbije weken, waarschuwt Sleurs voor de polemiek en zegt dat het meer dan ooit tijd is voor politiek. Of Sleurs nu lijsttrekker voor de Gentse gemeenteraadsverkiezingen wordt, laat ze in het midden.