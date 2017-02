Vermaelen won de Champions League: “Maar voelt niet aan als mijn prijs”

Thomas Vermaelen probeert bij AS Roma het blessureleed achter zich te laten en opnieuw naar zijn beste niveau toe te groeien. De Rode Duivel was twee jaar aan de slag bij Barcelona, waar hij door blessures weinig aan spelen toekwam. Hij vulde er wel zijn prijzenkast aan, maar een goed gevoel hield hij daar niet aan over.

Zo won Barcelona in het eerste seizoen van Vermaelen onder meer de Champions League, maar Vermaelen speelde geen minuut. “Ik heb geen gevoel bij die prijs, omdat ik niet meedeed. De prijzen uit het tweede jaar daarentegen wel, omdat ik zowel in de competitie als in de beker mijn minuten maakte. Maar uiteraard niet zoveel als wanneer je een heel seizoen meedoet”, geeft hij aan in Hoogvliegers.

In het verleden speelde de centrale verdediger ook bij Arsenal en Ajax. Ook met die clubs pakte hij verscheiden prijzen, toen wel als basisspeler.