Weiler stuurt B-elftal van Anderlecht de wei in tegen Zenit

Brussel - Anderlecht komt donderdagavond met een fel gewijzigde opstelling aan de aftrap in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League tegen het Russische Zenit Sint-Petersburg. Zo starten onder meer doelman Ruben Martinez, verdediger Olivier Deschacht en aanvaller Isaac Kiese Thelin aan het duel in het Constant Vanden Stockstadion.

Topschutter Lukasz Teodorczyk en draaischijf Sofiane Hanni zitte bijgevolg op de bank. Bij Zenit begint ook Nicolas Lombaerts op de bank.

Anderlecht-coach René Weiler had woensdag al laten optekenen dat er enkele wijzigingen zouden komen en hij hield woord. De Zwitser mist de geblesseerden Kara Mbodji en Dennis Appiah en laat voor de de debuterende doelman Ruben het kwartet Najar-Spajic-Deschacht-Obradovic opdraven. Op het middenveld staat de driehoek Dendoncker-Tielemans-Stanciu, vooraan moeten Acheampong, Bruno en Kiese Thelin voor aanvallend geweld zorgen.

Door de verrassende thuisnederlaag tegen Saint-Etienne op de slotspeeldag in groep C werd Anderlecht geen groepswinnaar en werd er met Zenit Sint-Petersburg een gereputeerde tegenstander geloot. Beide teams kruisen mekaar reeds voor de derde keer in zeven jaar en van de vorige vier confrontaties wonnen de Russen er liefst drie.

Toch is paars-wit zeker niet kansloos, want de Tsarenclub is het afgelopen jaar fel verzwakt en door de winterstop in Rusland hebben de Zenit-spelers al enkele maanden geen wedstrijd met inzet meer in de benen. Het belooft een interessante wedstrijd te worden in het Constant Vanden Stockstadion, want de Belgische recordkampioen trof in zijn vijf Europese thuiswedstrijden dit seizoen al veertien keer raak. Bij Zenit loopt met de Braziliaan Giuliano (zes doelpunten) dan weer de EL-topschutter rond, al doet Lukasz Teodorczyk met vijf treffers voor paars-wit amper slechter. Voor Zenit-verdediger Nicolas Lombaerts wordt het ongetwijfeld een speciale wedstrijd, want vorige zomer leek hij lange tijd op weg naar Anderlecht. Hij begint echter op de bank.

Opstellingen:

Anderlecht: Ruben, Najar, Spajic, Deschacht, Obradovic, Dendoncker, Tielemans (cap), Stanciu, Bruno, Acheampong, Kiese Thelin

Zenit: Lodygin, Ivanovic, Luis Neto, Javi Garcia, Criscito, Hernani, Giuliano, Shatov, Zhirkov, Dzyuba (cap), Kokorin