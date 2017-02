Mama (16) die pasgeboren dochtertje uit het raam gooide, krijgt geen celstraf

Antonia Lopez was 16 toen ze stiekem beviel in haar huis in Ohama in de Amerikaanse staat Nebraska. Toen ze haar kindje in haar armen had, gooide ze het uit het raam van op de tweede verdieping van haar thuis. Ze stuurde haar lief nog een bericht: “Tussen haakjes, het was een meisje.”

Antonia (16) wist niet dat ze zwanger was, naar eigen zeggen, maar haar vriendje ontkent dat. Hij zou haar zelfs meermaal gesmeekt hebben om het tegen haar moeder te zeggen en naar een dokter te gaan.

“Tussen haakjes, het was een meisje”

Op 30 september 2016 liep het helemaal mis. Toen ze weeën kreeg, begon ze in haar eentje voor een spiegel in haar slaapkamer te persen. Ze stuurde verschillende sms’jes en ook een foto via Snapchat. “Schat, ik heb elke paar seconden weeën in mijn onderbuik. Het doet vreselijk pijn.” was het eerste wat ze stuurde. “Ik heb zo’n pijn. Ik wil dat het ophoudt”, volgde. Twee uur nadien kreeg de jongen een bericht dat zei: “Tussen haakjes, het was een meisje.”

Ze beviel helemaal alleen op haar appartement, twee maanden te vroeg. Nadien gooide ze het pasgeboren kindje, een meisje van amper 900 gram, van de tweede verdieping uit haar raam. Om 3u40 ’s nachts deed ze een oproep op Facebook, wellicht om het lijkje te verbergen: “Wie kan er mij een enorme dienst bewijzen en heeft een auto?” Pas nadien belde ze haar mama en later ook de hulpdiensten. Zij probeerde de baby nog te reanimeren, maar het mocht niet meer baten.

Geen celstraf

Het openbaar ministerie wou haar berechten als een volwassene, omdat de feiten zo zwaar waren, maar nu zal ze toch voor de jeugdrechtbank komen. “Het is een vreselijke zaak”, zegt openbare aanklager Don Kleine. “Na onderzoek hoe de feiten gebeurd zijn, vind ik dat het geen gepland en uitgekiend proces was, maar meer een paniekreactie van een tiener.” Doordat ze voor de jeugdrechtbank komt, ontloopt Antonia een mogelijke celstraf tussen de 20 jaar en levenslang.

Volgens de openbare aanklager is er nu nog maar een optie. Ze moeten alles op alles zetten op Antonia psychologisch te begeleiden zodat ze terug een plaatsje kan vinden in de maatschappij. Op 24 maart zal het verdict van de jeugdrechtbank vallen, maar een celstraf is geen optie meer. Ze blijft sowieso onder toezicht staan van de jeugdrechtbank tot haar negentiende levensjaar.