Vlaamse voetbalfan vist weer naast Messi, maar: “Hij heeft me zeker gezien!”

Zelden zo’n optimist gezien als Rodrigo Vissers. De jongeman probeert al meer dan een maand Lionel Messi te pakken te krijgen, maar voorlopig zonder resultaat. Voor de Champions League-wedstrijd tussen PSG en Barcelona was hij er nochtans dichtbij, maar Messi gunde hem geen blik waardig. Toch heeft Vissers hoop: “Hij heeft me zeker gezien en op de spelersbus is er zeker over mee gepraat.”

De ‘Missie Messi’ van Rodrigo Vissers begon 45 dagen geleden. Het doel van de Argentijnse Vlaming is heel simpel: een gesprek voeren met Messi. Hij zocht contact met Argentijnen in ons land, liet een standbeeld maken en sloop vorige week het Gala van de Gouden Schoen binnen. Een eerste echte poging tot ontmoeting ondernam Vissers afgelopen dinsdag in Parijs, voor de clash tussen Paris Saint-Germain en Barcelona. “Op voorhand was ik heel stoer bezig dat ik in het hotel zou infiltreren, maar er was daar heel veel bewaking. Ik kon zelfs niet in de buurt komen. Er waren dranghekken rond het hotel gezet en toen ik probeerde de straat over te steken, werd ik tegengehouden door enkele agenten. Dat was dus geen optie.”

“Hij heeft mij sowieso gezien”

Toch kwam Vissers even later nog heel dicht in de buurt van Messi: toen de spelers van Barcelona op de bus naar het stadion stapten. Maar nee: de Vlo stapte zonder hem een blik waardig te gunnen de bus op. “Achteraf gezien was het misschien stom om niet dichterbij te gaan staan. Maar...hij heeft mij en mijn beeld sowieso gezien. Er was ook een vrouw die voor Barcelona werkte en aan wie ik mijn verhaal vertelde. Zij moest ermee lachen en ik ben achteraf te weten gekomen dat ook de kinesist van Barcelona heel hard aan het lachen was. Er is op de bus zeker iets over gezegd.”

En nu? Is Missie Messi voorbij? “Nee, zeker niet. Ik ga binnenkort sowieso naar Barcelona. Ik weet waar hij woont en waar zijn kinderen op school gaan, al wil ik hem natuurlijk niet stalken. En als dat niet lukt trek ik deze zomer naar Argentinië.”

De avonturen van Vissers kunnen gevolgd worden via zijn Facebook-pagina ‘Missie Messi’, die hij quasi dagelijks van een update voorziet.

