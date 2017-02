Tijdens een persconferentie heeft President Trump nogmaals uitgehaald naar de ‘oneerlijke media’. Op een vraag naar zijn banden met Rusland stelde hij: “De lekken zijn echt, het nieuws is fake”. Verder beloofd hij tegen volgende week een nieuw immigratie-decreet en noemde hij de politieke erfenis van Obama een “puinhoop”.

Het was een wilde, absurdistische conferentie. Na afloop sprak de reactie van CNN-anker Wolf Blitzer “Wow, that was wild”, dan ook boekdelen. Ook wij hebben ons even in de haren gekrabd en geprobeerd er kop of staart aan te knopen.

De persconferentie was oorspronkelijk bedoeld om de naam van zijn nieuwe minister van Werk bekend te maken, Alexander Acosta. Al snel ging de vastgoedmiljonair over naar de verwezenlijkingen van zijn regering. “Geen enkele regering deed ooit zoveel op zo’n korte tijd, een maand tijd, en we zijn nog niet eens echt begonnen”, zei hij.

Russian Leaks

Eens Trump’s loftrompet uitgetoeterd was kreeg hij een spervuur aan vragen naar de zogenaamde Russian leaks. Deze behelzen in feiten drie schandalen: de mogelijke inmenging van Russische hackers - aangestuurd door het Kremlin - tijdens de presidentsverkiezingen, het feit dat - nu ontslagen - Michael Flynn aan de Russische ambassadeur beloofd had dat Trump de door Obama opgelegde sancties wel zou terugschroeven en het beruchte ‘golden shower’-verhaal.

Foto: AFP

Over die leaks was Trump formeel: “De lekken zijn echt, het nieuws is fake.”

Hij ontkent enige band te hebben met Rusland stellende dat hij “in geen jaren een telefoontje” naar Rusland gepleegd heeft. Bizar gezien hij recent nog belde met Vladimir Poetin.

Vervolgens zette hij de aanval op de media verder in door te stellen dat de media “minder vertrouwen genieten momenteel dan het Congres.”

Hoe komt dat meneer de president? “De mensen geloven jullie niet meer,” stelde Trump, “misschien heb ik daar iets mee te maken, ik weet het niet”.

“De pers is ‘out of control’”, klonk het nog. Dat zegt hij niet omdat ze artikels publiceren die hem niet bevallen, maar wel omdat ze “leugens” verspreiden. “Ik kan perfect omgaan met slecht nieuws”, zei hij. “Jullie schrijven over alle chaos die er zou zijn. Die is er niet!”.

Hij steekt zijn diepe wantrouwen niet onder stoelen of banken. Zo onderbrak hij een reporter van BBC, dat hij smalend “een pareltje” noemde, meermaals en stelde hij liever met “vriendelijke reporters” te willen praten.

Puinhoop

Over de politieke erfenis van zijn voorganger, president Obama, was hij ook bijzonder giftig.

“Ik heb een puinhoop geërfd. Het is een ramp, hier bij ons en in het buitenland. Jobs vloeien naar het andere landen, kijk maar naar al die bedrijven die naar buitenland trekken, ook naar Mexico, lage lonen, massieve instabiliteit overal. Het Midden-Oosten? Een ramp... en Noord-Korea? Oh, daar gaan we werk van maken mensen, maak je geen zorgen”, klonk het nog.

Nieuw immigratie-decreet

Ook beloofde de president een nieuw immigratie-decreet “tegen volgende week” om “ons hele land te beschermen”. Wat dat decreet gaat inhouden is nog niet duidelijk. De oorspronkelijke moslim-ban, dat de inwoners uit zeven moslimlanden tijdelijk de toegang tot de VS ontzegde, werd door een rechter opgeschort wegens ‘ongrondwettelijk’.

Tot slot nog deze dienstmededeling: First Lady Melania - die overigens bijzonder ongelukkig zou zijn met haar nieuwe rol - en zoontje Baron verhuizen naar het Witte Huis zodra het schooljaar om is.