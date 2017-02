Niet meer ravotten met haar zoontjes. Toen ze botkanker kreeg, stortte de wereld van Laurence in. Tot ze ballet ontdekte...

Ze was doctor aan de UGent, toen Laurence Hauttekeete (38) uit Astene in 2011 plots maandenlang naar het ziekenhuis moest. Lastige wijsheidstanden bleken agressieve botkanker. Gedaan met volleybal, lopen, ravotten met haar zoontjes. Waardoor ze een andere sportieve uitlaatklep zocht, en vond in ‘ballet voor beginners’. ““Pirouettes zal ik nooit kunnen, maar ik vind het geweldig.”