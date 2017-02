Waarom Laurens De Bock (Club Brugge) niet meer vecht tegen de clichés: "Als ik goesting heb om naar een discotheek te gaan, dan doe ik dat"

“Een pint bestaat nog steeds grotendeels uit water.” Het is letterlijk de eerste en de laatste zin van ons gesprek met Laurens De Bock (24). Bockie en feesten, dat gaat hand in hand. Of zo wil toch het cliché dat al de hele carrière op de linksachter plakt. “Dat mensen zo negatief kunnen reageren op iemands leven, dat begrijp ik niet.”