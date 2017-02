Ex-speler Club Brugge wordt in Spanje verdacht van matchfixing

Een Spaanse rechter heeft donderdag in Pamplona drie oud-spelers van Betis Sevilla, onder wie Jordi Figueras (ex-Club Brugge), aangeklaagd voor hun betrokkenheid in een matchfixingschandaal. In totaal worden achttien personen ervan verdacht de uitslagen van twee voetbalwedstrijden van de Spaanse Primera Division in het seizoen 2013-2014 beïnvloed te hebben.

Op het einde van het seizoen zou de toenmalige degradatiekandidaat Osasuna 400.000 euro betaald hebben aan Xavier Torres, Antonio Amaya Carazo en Jordi Figueras om te winnen van degradatieconcurrent Real Valladolid. Het drietal zou nadien nog eens 250.000 euro ontvangen als Betis verloor van Osasuna. Beide resultaten kwamen uit, al behoedde dat Osasuna niet voor de degradatie. Ook Betis en Valladolid zakten naar de Spaanse tweede klasse.

De rechtbank van Pamplona had 29 mensen onder verdenking gesteld, 18 ervan worden nu officieel aangeklaagd. De openbare aanklager moet nu voor elk van hen een strafvordering maken. Het ‘Osasunadossier’ omvat niet alleen het matchfixingschandaal. De club wordt behalve van wedstrijdvervalsing ook verdacht van schriftvervalsing en financiële fraude. Tussen 2012 en 2014 zou zo’n 2,2 miljoen euro zou vanuit de club gebruikt zijn voor criminele activiteiten.

Torres voetbalt momenteel bij Sporting Gijon, Carazo bij Rayo Vallecano en Figueras in Duitsland bij Karlsruher SC. Figueras arriveerde in januari 2012 bij Club Brugge. Na een jaar werd hij uitgeleend aan Rayo Vallecano. In de zomer van 2013 trok hij definitief naar Real Betis.