Verenigde Staten hebben in Syrië verarmd uranium gebruikt

De Verenigde Staten hebben in 2015 tweemaal wapens met verarmd uranium (DU) ingezet in Syrië. Dat heeft het Pentagon donderdag meegedeeld. Contact met verarmd uranium veroorzaakt kanker en geboorteafwijkingen. Volgens het VS-ministerie van Defensie werd het uiterst controversiële DU ingezet bij operaties tegen olietransporten van Islamitische Staat (IS). Ook in voormalig Joegoslavië en in Irak heeft het VS-leger verarmd uranium gebruikt.

Het gezondheidsrisico van DU betreft zowel de militairen die het inzetten als burgers.

Volgens het VN-agentschap voor het milieu UNEP bevat DU ongeveer zestig procent van de radioactiviteit van natuurlijk uranium.

Bij die twee operaties, op 16 en 22 november 2015, maakte het VS-leger in totaal gebruik van 5.265 30mm-obussen met DU. Die werden afgevuurd vanuit jachtvliegtuigen. Dat was, aldus een Pentagon-woordvoerder, “nodig” in de strijd tegen IS.