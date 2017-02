Wouter Torfs verdedigt de “graaiers” in de raden van bestuur: “2.000 euro om acht uur te werken? Dat is géén zakkenvullerij”

Zetelen in een raad van bestuur? Dat is om de zoveel tijd een uurtje palaveren, onder begeleiding van een glas rode wijn en een toastje wildpaté, om vervolgens duizenden euro’s op te strijken. Tenminste, dat is het idee dat bij veel mensen leeft door het PubliPart-schandaal. Deze toppers uit de bedrijfswereld willen dat beeld ontkrachten. “Wij zitten daar omdat we kennis van zaken hebben, niet omdat we ‘schoon ogen’ hebben”, zegt Karel De Gucht.