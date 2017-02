Kwiatkowski laat Vlaanderen volledig schieten

De Record Bank E3 Harelbeke moet het dit jaar zonder titelverdediger Michal Kwiatkowski doen. De Pool van Team Sky laat de Vlaamse klassiekers volledig vallen en mikt dit jaar enkel op de Ardennen.

Met alle respect voor Harelbeke, maar voor mij tellen enkel de monumenten Michal Kwiatkowski

De Poolse wereldkampioen van Ponferrada 2014 werd gisteren derde in de Algarve. Hij oogt ontspannen en staat nog niet zo extreem mager als vorig jaar, en heeft daarvoor een reden: pas binnen twee maanden moet hij zijn topvorm bereiken.

Kwiatkowski rijdt niet mee in het openingsweekend, dat heeft hij de zes jaren voordien ook niet gedaan. Maar nu zal hij in geen énkele Vlaamse klassieker aan de start staan. Geen Dwars door Vlaanderen. Geen Harelbeke. Geen Wevelgem. Zelfs geen Ronde van Vlaanderen. En dat voor iemand die vier jaar geleden na zijn eerste profzege in de Driedaagse van West-Vlaanderen een grote toekomst werd voorspeld op de kasseien. Getuige daarvan zijn zege in Harelbeke vorig jaar, waar hij Sagan klopte. “Met alle respect voor Harelbeke, maar voor mij tellen enkel de monumenten”, zegt Kwiatkow­ski. “De Ronde viel tegen, de Waalse klassiekers waren nog erger.” Ook de rest van zijn seizoen was voor de door Team Sky met veel bombarie binnengehaalde Pool wisselvallig tot slecht. “Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik mijn carrière beter moet plannen, wil ik scoren. Ik moest afgelopen resolute winter keuzes maken.”

Die keuze werd: Algarve, Strade Bianche, Tirreno, Milaan-Sanremo, de Ronde van het Baskenland en de Waalse klassiekers. Vooral in dat laatste luik wil hij scoren. “Ik wil nog beter doen dan 2015, toen ik de Amstel Gold Race won. Ik kies voor de Waalse klassiekers. De ploeg was meteen akkoord. Of ik Vlaanderen zal missen? Natuurlijk. Maar soms moet je keuzes maken en je verstand volgen in plaats van je hart.”