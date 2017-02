Tottenham-Belgen onder de indruk: “AA Gent op alle vlakken sterker”

De Rode Duivels van Tottenham die gisteren op het veld stonden, waren duidelijk: “Gent was veel gemotiveerder en was op alle vlakken beter.” Er dringt zich zelfs volgens hen in Londen dringend een gesprek op. En dan rekenen ze volgende week op een vol Wembley om deze miskleun recht te zetten. “Maar 1-0 is wel link.”

We begonnen goed, maar Gent nam al snel over. Het wordt nog zwaar op Wembley Mousa Dembélé

Net als op Anderlecht in oktober 2015 kreeg Rode Duivel Mousa Dembélé een opvallend warme ontvangst van de Gentse supporters, bij zijn wissel applaudisseerde de hele Ghelamco Arena. “Dat respect deed echt wel deugd”, aldus de Antwerpenaar. “Ik had het niet verwacht.” Die andere Rode Duivel van de Spurs, Toby Alderweireld, vond het ook prachtig: “De Belgische fans kennen natuurlijk zijn verdienste voor het nationale elftal.”

Dembélé: "Onder ons niveau"

Het was voor beiden het enige leuke aan de avond. Want het verlies was duidelijk aangekomen. “Ik vond Gent vooral in de tweede helft gewoon op alle vlakken sterker en scherper”, aldus Dembélé. “Hun overwinning is echt wel terecht. We begonnen na de rust nochtans goed, maar ze namen het snel over. Dit was echt onder ons niveau. Het wordt nog een heel zware opdracht op Wembley.” Hij stak niet weg: “Ik denk dat we Gent hebben onderschat. Ze leken in elk geval meer gemotiveerd dan wij. Het blijkt een ploeg met heel veel kwaliteit. En wij speelden tenslotte niet met een B-ploeg. We moeten nu echt de hoofden samen steken en hierover praten.” De Belg leek zelfs een beetje beduusd, de vraag van Engelse journalisten naar zijn oude ploeg Fulham, komend weekend tegenstander in de FA-cup, wimpelde hij af. “Laten we eerst dit slechte gevoel maar verteren.”

En volgende donderdag moet die 1-0 worden weggeveegd. Het zou wat zijn, Gent dat Tottenham uitschakelt. “Alles kan natuurlijk”, zucht Dembélé. “Ik hoop dat deze match onze ogen heeft geopend en we het dubbele aan inzet tonen.”

Alderweireld: "Blijft link"

Ook Toby Alderweireld stak niet weg dat de Spurs geschrokken zijn. “We hadden het al in de eerste helft bijzonder moeilijk. Na rust liep het wat beter, maar we hadden het lastig om kansen te creëren. Bij dat tegendoelpunt is er dan ook nog wat pech gemoeid.” Hij gaf toe dat de Spurs niet aan hun beste periode bezig zijn. “Maar we mogen er ook niet meer van maken dan het is. We moeten nu de koppen bij elkaar steken en vertrouwen proberen te tanken in de FA Cup. Dan moeten we dit verlies normaal kunnen rechtzetten in een vol Wembley. Maar 1-0 blijft wel link.”