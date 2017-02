Pogba verslaat Pogba: broedermoord maar ook (veel) broederliefde

Dankzij drie doelpunten van Zlatan Ibrahimovic kan Paul Pogba zijn oudere broer Florentin nog onder ogen komen op het eerstvolgende familiefeestje. Manchester United klopte in de Europa Legue het Saint-Etienne van de oudste Pogba (3-0). Paul, de jongste dus, trof de lat. Een broedermoord dus, al was er ook (véél) broederliefde...

Voor de aftrap was het al een blij weerzien tussen de twee:

For the first time in competition, it's Pogba vs Pogba... #MUNSTE #UEL pic.twitter.com/Xl0tKAak03