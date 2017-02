CLUBNIEUWS. Goed nieuws voor Proto, Standard-nieuwkomer scoort met knappe omhaal

KV Oostende mag zich verheugen op de terugkeer van doelman Silvio Proto, Standard-nieuwkomer Bolingi scoorde met een knappe omhaal bij de beloften en Francky Dury waagde zich donderdagavond op onbekend terrein: uw dagelijkse portie clubnieuws!

Proto bijna weer wedstrijdfit na zware knieblessure

Dik twee weken nadat Silvio Proto (33) een terugval kreeg tijdens zijn knierevalidatie is de keeper van KV Oostende weer bijna wedstrijdfit. De kans is reëel dat de 33-jarige doelman maandag zijn rentree maakt bij de beloften van KVO. “Silvio volgt nog individuele revalidatieoefeningen, maar deed vandaag (gisteren, nvdr.) ook de hele training mee”, aldus KVO-coach Vanderhaeghe. “Hij is bijna klaar voor een rentree bij de B-ploeg, helaas met twee weken vertraging. Want ook eind januari was Proto al dicht bij een comeback. Toen vloog hij echt op training, maar deed hij zich even pijn.”

Proto scheurde in november zijn achterste kruisband, maar mikt nu op Play-off 1 en de bekerfinale. Voor de match van zondag tegen Anderlecht is Capon erg onzeker. Hij kan nog geen versnellingen plaatsen. Berrier is geschorst.

Oostende heeft een ‘CUP FINAL-kledinglijn’ ontworpen in samenwerking met kledingsponsor Joma. KVO verkoopt een pakket “sjaal-T-shirt-vlag” voor 30 euro. De drie stuks zijn ook afzonderlijk te koop. Op het rode T-shirt prijkt een Kamagurka-figuurtje dat de cup omhoog steekt naast het Atomium. De sjaal heeft als boodschap “Brussel à l'Ostendaise”. Deze producten kan je al in de fanshop bestellen.

Bolingi scoort voor beloften

Bij Standard trainde gisteren iedereen behalve de geblesseerde Ndongala. Bodart, Luchkevuch, Lavalée, Emond en Bolingi kregen een uitlooptraining omdat ze woensdagavond met de beloften in actie kwamen tegen KV Kortrijk (3-2-zege). Nieuwkomer Jonathan Bolingi scoorde in dat duel met een knappe omhaal.

Dury geeft opslag op Schiervelde

Zulte Waregem-coach Francky Dury mocht woensdagavond een balletje slaan op Schiervelde. Hij gaf de opslag van de door de hele groep bijgewoonde match in de Champions League volley van Knack Roeselare. Enkel De fauw en Derijck ontbraken gisteren op training. Beiden melden zich wel dagelijks op het stadion voor revalidatie. Vandaag wordt pas om 11.30 uur getraind en achter gesloten deuren omdat er morgen al gespeeld wordt tegen STVV.

Michel werkt volledige training af

Goed nieuws voor Waasland-Beveren en Julian Michel. De Franse middenvelder werkte voor het eerst een volledige training af met de groep en lijkt stilaan klaar om opnieuw te spelen. Waarschijnlijk komt de wedstrijd tegen zijn ex-ploeg Moeskroen wel nog te vroeg. Het bestuur hoopt dat zo veel mogelijk supporters naar Le Canonnier trekken en doet daarom een geste. Supporters moeten slechts de helft van hun ticket betalen. Deze actie is echter enkel geldig in voorverkoop. Het secretariaat is daarom vandaag uitzonderlijk open tot 17 uur en morgen tussen 9 en 12 uur.

Peeters en drie verdedigers out

STVV-coach Ivan Leko heeft grote kopzorgen voor de verplaatsing naar Zulte Waregem. Drie verdedigers zijn niet beschikbaar. Naast de geschorste Fernandes en de geblesseerde Mechele (knie), raakt ook Djene niet klaar voor de trip naar de mannen van Dury. Leko zal dus met een gelegenheidsdefensie op de proppen moeten komen tegen Mbaye Leye en co. Erger nog: draaischijf Stef Peeters moet ook forfait geven. Peeters ondervond de hele week hinder aan de adductoren en raakt niet speelklaar. Leko recupereert Steven De Petter wel op het middenveld, maar vraag is wie voor creativiteit zal zorgen nu Peeters wegvalt.

Nu ook Kage vier weken buiten strijd

Nog meer pech voor KV Kortrijk voor de match tegen Eupen, want het kan zeker vier weken niet op Hervé Kage rekenen. De Belgische Congolees ondervindt nog last van zijn pubalgie. Dat brengt het aantal mogelijke afwezigen op tien. Achterin mankeren Rougeaux (bil), Goutas, Barbaric (geschorst) en De Smul (individueel). Op het middenveld is Mercier onzeker, zijn vrouw moet eerstdaags bevallen. Ook Rolland is nog out (kuit). Voorin mankeren Ouali (open wond) en De Smet (enkel). Totovytskyi (visumproblemen) wordt niet meer terug verwacht. Van de beloften reizen Ivanof, Pupe en Deceuninck mee.

Ticinovic en Hupperts twijfelachtig

Ari Skulason is opnieuw volledig fit en zit dit weekend hoogstwaarschijnlijk in de selectie van Sporting Lokeren tegen Mechelen. Voor een basisplaats is het wellicht nog iets te vroeg. Copa trainde gisteren mee en lijkt hersteld van zijn blessure. Mario Ticinovic (kuit) en Guus Hupperts (adductoren) trainden gisteren nog niet mee en zijn twijfelachtig voor zaterdag. Als beide spelers vandaag ook de training moeten laten schieten, behoren ze waarschijnlijk niet tot de selectie.

Nog 150 zitplaatsen bij Malinwa

Voor de laatste twee thuiswedstrijden van de reguliere competitie kan KV Mechelen rekenen op de volle steun van de geel-rode aanhang. Tegen Lokeren wordt zaterdag nog een ‘normale’ opkomst verwacht maar voor de – mogelijk beslissende – laatste thuismatch tegen Anderlecht lopen de fans nu al storm. Meer dan twee weken voor die match zijn er nog maar 150 zitplaatsen beschikbaar. Uit de blessureboeg weinig nieuws: Schouterden en El Messaoudi zijn out voor Lokeren, de rest van de kern trainde voluit.

Nog geen Annys en De Ceulaer

De wedstrijd van vanavond tegen Club Brugge komt nog te vroeg voor Maxime Annys en Benji De Ceulaer. Beide Westerlo-spelers zijn hersteld van hun blessures, maar nog niet wedstrijdfit. Carlos Strandberg ontbreekt door een ‘niet te verantwoorden financiële compensatie’ die aan Club Brugge betaald moet worden, als de speler opgesteld wordt. Er zijn nog 300 tickets beschikbaar. Het secretariaat is vandaag open van 10 tot 14 uur. Afhankelijk van het beschikbare aantal plaatsen wordt ’s middags beslist of de loketten voor de match nog open gaan.