Van Aert moet koppel aan huwelijkscadeau helpen en schiet te hulp

Wereldkampioen veldrijden Wout van Aert moet een West-Vlaams koppel aan hun huwelijkscadeau helpen. Om een geldkoffertje te kunnen openen, hebben de tortelduifjes een foto nodig met de veldrijder. Van Aert nodigde de twee prompt uit.

Tom Forrest en zijn echtgenote Charlotte Verbeke uit Wervik traden vorig jaar al in het huwelijk. Het koppel kreeg van een stel vrienden een kleine geldkoffer. Om die te openen, moesten ze echter tien opdrachten uitvoeren. Maandag kregen Tom en Charlotte de laatste opdracht voorgelegd. “Om ons huwelijkscadeau te kunnen openen, kregen we de opdracht om een originele foto te hebben van Wout van Aert. Hij moet een blad of bord vasthouden met daarop de tekst ‘Proficiat Charlotte en Tom - #werkenvoordekost’”, vertelt Tom aan de Krant van West-Vlaanderen.

Met behulp van Facebook en Twitter probeerde het koppel de boodschap bij de wereldkampioen te krijgen, en dat lukte. Donderdag reageerde van Aert op Twitter. “Aan het koppel in kwestie: kom gerust even af naar de cross dit weekend, dan maken we het in orde!’ Voor Tom en Charlotte is het de uitgelezen kans om eindelijk hun huwelijkscadeau te krijgen. “We veronderstellen dat er in die koffer geld zit. De laatste opdracht is echt wel de moeilijkste, want Photoshop mag niet. Lukt het niet, dan krijgen we van onze vrienden hopelijk een alternatieve opdracht.” Maar als het van de wereldkampioen afhang, zal dat niet nodig zijn.