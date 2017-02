In vier dagen 28 slachtoffers geïdentificeerd, maar nog altijd niet vergoed

Ze leverden snel en deskundig werk, waardoor op vier dagen tijd 28 van de 31 slachtoffers geïdentificeerd konden worden. Toch kregen de forensisch tanddeskundigen bijna een jaar na de aanslagen van 22 maart nog geen cent uitbetaald van de beloofde vergoeding. “Een schande”, vindt forensisch tandarts Eddy De Valck.

Eddy De Valck is naast ­gewoon tandarts al jarenlang een van de forensisch tanddeskundigen in ons land. In al die jaren identificeerde hij slachtoffers van tal van rampen. Van het busongeval in Sierre tot de treinramp in Buizingen. Van de tsunami in Thailand tot de vliegtuigramp met vlucht MH17. Telkens werd de tandarts uit Grimbergen samen met een team van andere tand­experts ingeschakeld om duidelijkheid te scheppen over de namen van de slachtoffers.

Eddy De Valck is naast ­gewoon tandarts al jarenlang een van de forensisch tanddeskundigen in ons land. Foto: Bart Dewaele

“Ook bij de aanslagen op 22 maart lieten wij alles vallen”, vertelt De Valck. “Onze ­eigen praktijk lieten we achter ons en we belden onze patiënten af. ­Gelukkig tonen die daar ­begrip voor. Maar we hebben ons meteen ingezet om ons werk te doen, ­namelijk zo snel mogelijk de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem identificeren. We zijn er uiteindelijk in geslaagd binnen de vier dagen 28 van de 31 slachtoffers te identificeren. Maar tot op vandaag ­kregen wij van de overheid nog steeds geen vergoeding ­uitbetaald.”

Vijf jaar wachten na Sierre

Verrast is tandarts De Valck daar niet meer over. “Justitie is de overheidsdienst die deze betalingen moet uitvoeren. Maar we kennen hun problemen als het op betalen aankomt, hé”, zegt hij. Pas vorige maand kreeg Eddy De Valck een vergoeding uitbetaald voor zijn diensten bij de MH17-ramp. En pas in september 2016 kreeg hij loon naar werken voor de busramp in Sierre, nu bijna vijf jaar geleden. “Je kan je afvragen waarom wij het nog doen. Maar wij voelen nu eenmaal een ethische plicht. We doen dit voor de nabestaanden en niet voor de overheid”, zegt De Valck. “Natuurlijk vind ik het heel erg en zelfs schandalig en jammer dat de overheid hier zo licht over gaat. Wanneer ik mijn kadastraal inkomen een dag te laat ­betaal, moet ik nalatigheidsintresten betalen. Maar de overheid kan het zich blijkbaar wél permitteren om – ondanks een contract– pas jaren later te betalen.”

Foto: BELGA

Smeken om scanner

Ook op het vlak van apparatuur nemen de bureaucratische omwegen in ons land volgens De Valck kafkaiaanse proporties aan. Al sinds de tsunami in Thailand twaalf jaar geleden smeekt hij om een eigen Nomad-toestel in België. Dat is een digitale scanner waarmee de experts snel goede foto’s kunnen maken van het gebit van slachtoffers. Het toestel kost 10.000 euro. Maar omdat ons land daar nog steeds niet over beschikte, moest De Valck de scanner na de aanslagen op 22 maart lenen bij een buitenlandse collega. “Tien jaar heeft men mij gezegd dat hier geen budget voor was, terwijl 10.000 euro mij peanuts lijkt”, zegt de tanddeskundige. “Na de aanslagen werd mij gevraagd alsnog zo’n toestel te bestellen. Bijna één jaar later is het er nog steeds niet. Als er vanavond dus een aanslag gebeurt, moet ik wéér rekenen op de goodwill van een ander land.”

Het kabinet van justitieminister Koen Geens (CD&V) betreurt dat de facturen nog niet werden betaald. “Wij hebben zijn aanvraag in september pas ontvangen. ­Helaas heeft de dienst een achterstand doordat ze personeelsleden is verloren. Het is geen probleem van een ­tekort aan budgetten. We hebben al langer gepleit voor een versterking van de dienst, maar kregen nog geen goedkeuring”, klinkt het.