De verkeersinfo waar u écht wat aan hebt

“Vertraag tot 70 kilometer per uur. Dan heb je altijd groen licht.” Of: “Opgelet: over 1 kilometer staat een file door een ­ongeval. Begin af te remmen.” Deze berichten krijgen meer dan 500 vrachtwagenchauffeurs in Vlaanderen vanaf eind dit jaar. Het gaat om een van de meest innoverende projecten in ons land om de files tegen te gaan. Chauffeurs zijn niet meer afhankelijk van te algemene berichten op radio of verkeersborden. Ze krijgen voortaan verkeersinfo op maat.

Zo ziet de toekomst op de weg er uit: verkeersinformatie ga je niet langer aflezen via ­algemene boodschappen op borden boven of langs de weg. De info verschijnt op je dashboard of je gsm. Verkeers­informatie waar je écht wat aan hebt. Het proefproject, met de naam Citrus, is geen toekomstmuziek. Eind dit jaar gaat het al van start.

“We hanteren een totaal nieuwe visie. Zo’n 15 jaar lang gebruiken we nu al de gps in onze auto. Die zegt ons hoe we van punt A naar B moeten rijden. En waar we files kunnen tegenkomen. Nu zetten we een volgende stap: de gps of gsm moet een bestuurder echt ondersteunen en adviseren in zijn rijgedrag. Hoe snel moet ik bijvoorbeeld rijden, zodat ik vaker groen licht heb?”, zegt Steven Logghe van Be-Mobile, een dochterbedrijf van Proximus. “Het gevolg is dat je verkeersinformatie op maat krijgt. Dat is mogelijk omdat we via de gegevens die je gsm en gps doorsturen weten waar je rijdt, met welke snelheid en zelfs op welk rijvak. Die gegevens zijn uiteraard anoniem”, zegt Logghe.

Foto: BELGA

Minder risico

“Vertraag tot 70 kilometer per uur, dan heb je altijd groen licht.” Of “Opgelet: over 1 kilometer staat een file door een ongeval”. Vanaf eind dit jaar krijgen chauffeurs die meedoen aan het proefproject deze berichten. Daarvoor wordt een speciale applicatie ontwikkeld. “Je krijgt hierdoor geen algemene verkeersinformatie meer, zoals je vaak op de radio hoort. Maar wel berichten die echt over het traject gaan dat jij moet afleggen. Dat verhoogt de geloofwaardigheid en veiligheid. De kans is dus veel groter dat een chauffeur het advies zal opvolgen”, zegt Lars Akkermans van Transport & Mobility Leuven (TML), dat het project zal evalueren. “Een truckchauffeur heeft tijd nodig om zijn vrachtwagen in goede banen te leiden als er verderop een file staat door een ongeval of wegenwerken. Als we die informatie eerder kunnen bezorgen dan de gps of de borden boven de weg, dan nemen we heel wat risico weg.”

Gevolg: minder aanrijdingen in de staart van een file. Die­ ­files worden dan ook niet nog langer.

“Nog een voordeel van persoonlijke verkeersinfo is dat je verkeersstromen kan optimaliseren. Als het project op grote schaal wordt toegepast, dan kan je files vermijden door ­bepaalde voertuigen een andere route te adviseren. Ook dat verhoogt de doorstroming”, klinkt het.

Het Citrus-project geldt als een van de meest innoverende in ons land. Meer dan 500 chauffeurs van retailer ­Colruyt Group en de havens van Zeebrugge en Antwerpen gaan het systeem in een eerste fase testen. Volgend jaar volgt er dan een evaluatie.

1,8 miljoen euro

Volgens verkeersspecialisten is het hoog tijd dat ons land stappen vooruit zet. “We hinken jaren achterop”, zegt Johan De Mol (UGent). “Nederland is sinds 2010 bezig met slim verkeersmanagement en doet grote investeringen. Deze inhaalbeweging is écht nodig.”

In het Citrus-project wordt 1,8 miljoen euro gepompt: de kosten worden verdeeld onder de Vlaamse overheid, de Europese Commissie en de deelnemende bedrijven zoals Colruyt Group en Be-Mobile.

“De Vlaamse overheid werkt samen met Belgische privé­bedrijven om dit mogelijk te ­maken. Dit project is het puzzelstuk om het verkeer in Vlaanderen vlot, veilig en duurzaam te krijgen”, zegt Filip Boelaert van het ­Departement Mobiliteit en Openbare Werken.