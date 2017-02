Doodrijder na vijf jaar zoeken opgepakt, na één maand alweer vrijgelaten

Vijf jaar was de doodrijder van David Durie (21) uit Veurne op de vlucht voor een jarenlange celstraf. Half januari kon de politie van Rotterdam hem eindelijk oppakken. Maar nog voor Nathan Legein (31) werd uit­geleverd aan ons land, besliste het Nederlandse gerecht hem onder voorwaarden alweer vrij te laten. “Schandalig”, reageert de vader van David. “Die gast is én blijft vluchtgevaarlijk.”

Freddy Durie, vader van slachtoffer David, snapt er niets meer van. Vijf jaar lang leek de doodrijder van zijn zoon van de aardbol verdwenen. Gevlucht naar Congo, zijn geboorteland, werd jaren gedacht. Tot half ­januari bleek dat de man doodleuk een nieuw leven was gestart in Rotterdam, waar hij een gezin stichtte. “De politie pakte hem daar éindelijk op nadat ik in de krant een ultieme oproep had gedaan en omdat ik aan justitieminister Geens was gaan smeken om een gerichte klopjacht”, zegt de vader.

Maar nog geen maand na de emotionele smeekbede en de arrestatie loopt Nathan Legein alweer op vrije voeten. Dat kwam de vader van ­David per toeval te weten. Gerechtelijke bronnen bevestigden het nieuws gisteren. De doodrijder van David werd vrijgelaten onder voorwaarden in afwachting tot de rechtbank in Amsterdam zich over de uitlevering van de West-Vlaming aan ons land buigt. Dat is ten vroegste volgende maand. Welke voorwaarden hem precies werden op­gelegd, is niet duidelijk. De rechtbank in Amsterdam kon gisteren geen bij­komende inlichtingen geven.

Vader Freddy Durie reageert onthutst. “Ik begrijp echt niet dat ze hem laten gaan, nog voor hij aan België is uitgeleverd. De voorbije vijf jaar heeft die gast alleen maar bewezen dat hij vluchtgevaarlijk is. Eerst naar Congo. Daarna naar Nederland. Hij is zijn straf altijd ontvlucht en heeft nooit naar David of naar ons omgekeken. Onbegrijpelijk en schandalig wat er nu gebeurt.”

160 km per uur

Nathan Legein werd in maart 2012 veroordeeld tot vijf jaar gevangenis en vijf jaar rijverbod. Hij kreeg die straf na het dramatische verkeers­ongeval waarbij Legein met zijn nieuwe BMW 160 kilometer per uur reed en in Koksijde over de kop ging. Zijn passagier David, die hij destijds “zijn beste vriend” noemde, verloor bij de klap het leven.

Legein zelf kwam er met een gebarsten rib en een geperforeerde long van af. “Hij was zogezegd overmand door verdriet”, zegt de vader van David. “Maar dat was allemaal gelogen. Hij zat alleen maar in met zijn ­wagen. Nog voor zijn proces was hij al op de vlucht geslagen.”

Na zijn onverwachte arrestatie vorige maand vroeg het gerecht in Veurne aan de Nederlandse autoriteiten meteen om de uitlevering van ­Legein. In principe moet hij hier nu zijn volledige straf uitzitten. Maar omdat hij destijds bij verstek werd veroordeeld, heeft hij nog recht op een nieuw proces.