Ster uit ‘The Bold and the Beautiful’ verhuist naar België

De Amerikaanse acteur Ronn Moss (64), bekend als Ridge uit The Bold and the Beautiful (Mooi en Meedogenloos), verhuist ­tijdelijk naar ons land. Hij speelt van ­begin juli tot eind ­augustus in Den Bolle and the Beautiful, een revue met komiek Luc Caals in Blankenberge, en daarom zocht en vond hij een huis aan de kust.

Gisteren raakte bekend dat Moss zijn verblijf met twee maanden verlengt; tot zeker vier maanden, om ook de hoofdrol te vertolken inBrasschaatse Huisvrouwen (foto). Dat ­toneelstuk wordt speciaal voor hem geschreven door Jeroen Maes. “Omdat Ronn in Vlaanderen is voor de zomer­revue, kregen we het idee om hem te vragen voor Brasschaatse Huisvrouwen”, zegt Maes. “Het verhaal overtuigde hem direct: vijf vrouwen uit de hogere kringen in Brasschaat overbluffen elkaar met ­activiteiten. Dat een van hen een ­internationale gast als Ronn zou uitnodigen, had ­niemand verwacht.”

Onder anderen Thuis-actrices Leen Dendievel, Kadèr Gürbüz en Myriam Bronzwaar spelen de vrouwelijke hoofdrollen. De komedie zal in september en oktober door Vlaanderen reizen. Mogelijk zal Moss daarom ook af en toe in Antwerpen verblijven, waar de repetities plaatsvinden en de eerste voorstellingen worden opgevoerd.

Moss werd bekend dankzij de soap The Bold and the Beautiful, waarin hij van 1987 tot 2012 de rol van Ridge Forrester speelde. Hij komt graag naar Vlaanderen, klinkt het in zijn entourage. Hij speelde eerder een gastrol in de VTM-soap Familie en zong met De Romeo’s.