Bejaarde (85) bewusteloos gestampt door minderjarige

Gent - Een Gentenaar (85) is op klaarlichte dag in bewusteloos gestampt door enkele minderjarigen. Het gewelddadige incident speelde zich zondag af in het Gewad en werd wellicht ingegeven door de antireligieuze, diervriendelijke pamfletten die de man had uitgehangen.

De teksten, afbeeldingen en posters op zijn ruiten liegen er niet om: Hendrik Keuleer, die vroeger in zijn huis in het Gewad het kaas- en wijncafé Tap en Tepel uitbaatte, is een dierenliefhebber. “Ik ben tegen religieuzen die het doden van dieren verheerlijken”, vertelt de man. Vooral de islam en het jodendom moeten het ontgelden.

De pamfletten wekten de afgelopen jaren heel wat wrevel bij religieuze voorbijgangers. De voormalige cafébaas kan niet meer op één hand tellen hoeveel keer zijn ruiten al werden ingegooid. In ieder geval zo vaak dat hij gewapend glas en bewakingscamera’s liet installeren.

Karatetrap

Op beelden van die camera’s is ook te zien hoe de bejaarde man afgelopen zondag in elkaar werd gestampt door enkele jongeren, waarschijnlijk allemaal minderjarig.

De jonge mannen kijken omstreeks 15.30 uur naar de slogans en door het raam van de woning. Daarna gaan ze weg, maar wanneer Keuleer thuiskomt – hij was gaan eten bij de Chinees – wordt over en weer geschreeuwd en spuwt een van de minderjarigen naar de oude man. Finaal neemt een van de jongeren een lange aanloop en met een welgemikte karatetrap schopt hij Keuleer buiten westen.

De jongeren zetten het op een lopen en enkele voorbijgangers doen alsof ze het slachtoffer niet zien liggen. “Uiteindelijk hebben twee Nederlandse meisjes me geholpen en ben ik naar het ziekenhuis gegaan”, vertelt Keuleer. “Achteraan mijn hoofd had ik een serieuze wonde. Wat er gebeurd is, weet ik alleen maar door de camerabeelden want de rest is door mijn val één zwart gat.”

Arme schapen

De voormalige cafébaas is ondanks het zoveelste incident niet van plan de papieren te verwijderen van zijn ruit. “Die arme schapen kunnen zichzelf niet verdedigen, dus doe ik het. We moeten af van de cultuur die dat goedpraat. Voor de duidelijkheid: ik ben niet tegen alle moslims. Een vegetarische moslim is voor mij een goede moslim.”