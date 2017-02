Recordvangst cocaïne in Suriname, container bestemd voor Antwerpse haven

In de haven van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo hebben politieagenten en douaniers in twee containers bijna duizend kilogram cocaïne ontdekt. Met een straatwaarde van zo’n 40 miljoen euro is het een van de grootste drugsvangsten ooit in het Zuid-Amerikaanse land.

Een van de containers stond op het punt te worden verscheept naar de haven van Antwerpen, de andere had Nederland als eindbestemming.

De tientallen sporttassen waarin in totaal 978 kilogram cocaïne verstopt zat, werden al op 6 februari onderschept, maar de politie van Suriname verstrekte pas donderdag meer informatie. Elf verdachten werden intussen gearresteerd, waaronder twee medewerkers van de Surinaamse douane zelf. Een twaalfde verdachte, een havenarbeider, wordt momenteel nog opgespoord.

Eind vorig jaar stuitten douanerechercheurs op Guadeloupe, een Frans eiland in de Caraïben, ook al op 148 kilogram cocaïne in een container die onderweg was van Suriname naar België. De drugs zaten toen verstopt in een lading bananen van een zustermaatschappij van de Belgische fruitgigant Univeg, die sinds januari 2014 actief is in het land.