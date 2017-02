Zijn vrouw schonk één van zijn oude hemden aan het goede doel, maar ze had beter de zakken nagekeken

Toen Bob Hoffman (65) uit Long Beach in de Amerikaanse staat Californië hoorde dat zijn vrouw een van zijn hemden had weggeschonken aan het goede doel, gingen al zijn haren overeind staan. In het oranje hemd had hij een enveloppe met zo’n 7.500 euro verborgen.

Bob was al zes jaar geld aan het sparen om samen met zijn vrouw een verrassingstrip naar Italië te maken na zijn pensioen, in 2018. Al die tijd stond het geld op de bank, maar begin deze maand had hij het van zijn rekening gehaald om een familielid met financiële problemen even uit de nood te helpen. Bob had het cash geld in één van de zakken van een oud hemd gestoken, in de hoop dat zijn vrouw het niet zou vinden.

Huilen

Pas toen hij wat later weer wat geld ter beschikking had om in zijn ‘potje’ te steken, dacht hij weer aan de enveloppe in het hemd. Maar hij herinnerde zich meteen ook dat zijn vrouw twee dagen eerder een stapel oude hemden had weggeschonken aan het goede doel. In de stapel zat, jawel, het oranje hemd. Bob biechtte zijn plannen op aan zijn vrouw en het echtpaar snelde meteen naar het centrum waar de kleren waren afgegeven. Van het oranje hemd was geen spoor meer. “Bob is echt een sterke man,” vertelt zijn vrouw Linda in een plaatselijke krant. “maar hij was aan het huilen.”

Pizzafeestje

De twee trokken huiswaarts en baden om een goede afloop. Met resultaat: de volgende ochtend kwam er een verlossend telefoontje. Een vrijwilliger van het centrum had een doos met mannenhemden gevonden, waaronder een oranje exemplaar. Het echtpaar kreeg al het geld terug en bood het centrum een serieuze beloning aan, maar ze weigerden. In plaats daarvan beloofden ze dan maar om een pizzafeestje voor alle vrijwilligers te organiseren. “Het raakte ons echt dat ze zo eerlijk waren”, aldus een opgeluchte Linda.