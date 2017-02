Anderlecht-coach is fier na Europese zege: “Ik doe geen toegeving”

Na de overwinning met 2-0 van zijn ploeg donderdagavond tegen Zenit Sint-Petersburg in de heenwedstrijden van de zestiende finales van de Europa League, was Anderlecht-coach René Weiler een tevreden man.

Weiler veranderde zijn opstelling tegenover het voorbije weekend, door zeven nieuwe spelers in zijn basiselftal te zetten. “Ik doe geen toegeving”, verdedigde hij zijn keuze. “Alle spelers die startten aan de wedstrijd, verdienden er te staan.”

De trainer toonde zich uiteraard tevreden met de prestatie die zijn ploeg neerzette. “We hebben 90 minuten heel goed gespeeld. We creëerden veel kansen, zonder te veel weg te geven. Ik ben erg blij met het resultaat en met onze prestatie in het algemeen. Het belangrijkste is dat het team de laatste maanden vooruit is gegaan.”

Foto: BELGA

Volgens speler Massimo Bruno bewees Weilers opstelling dat de trainer geen B-ploeg heeft, maar wel verschillende mogelijkheden. “De groep heeft getoond dat ze klaar was om dit soort wedstrijd te spelen, en dat iedereen zijn plaats verdiende in het basiselftal. We waren hongerig en waren agressief op het juiste moment.”

Lucescu: “Anderlecht verdient overwinning”

Mircea Lucescu, de trainer van Zenit Sint-Petersburg, reageerde ontgoocheld. De 71-jarige Roemeen betreurde dat zijn ploeg de kansen niet benutte. “Ik denk dat de overwinning van Anderlecht verdiend was”, zei de coach meteen. “Helaas scoorde de tegenstander na een fout van Ivanovic, wat onze plannen radicaal veranderde”, aldus de trainer die ook klaagde over de staat van het veld in het Anderlechtse Constant Vanden Stockstadion.

“Het veld maakte de taak niet makkelijk. Zonder het snelle doelpunt van Anderlecht zou het anders gelopen zijn. We maakten te veel fouten en benutten onze kansen niet.”

Lombaerts: “Nog drie maanden de tijd om dag te zeggen”

Ook Nicolas Lombaerts vond dat zijn ploeg geen goede wedstrijd speelde. “We misten de fysiek en de kwaliteit om te winnen. We waren gewoon niet goed.”

Over zijn nakende vertrek bij Zenit Sint-Petersburg zei hij: “Ik speel nu tien jaar bij deze club. Ik heb nu nog drie maanden de tijd om dag te zeggen aan iedereen daar.”